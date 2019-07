Mihai Tudose, nemulțumit de negocierile dintre Ponta și Dăncilă: `Ce, am înnebunit? Eu nu înțeleg, la ce am mai plecat din PSD?`

Europarlamentarul Pro România Mihai Tudose dezaprobă faptul că liderul său de partid, Victor Ponta, a negociat cu șefa PSD, Viorica Dăncilă, posibila intrare la guvernare a formațiunii alături de social-democrați. Discuțiile dintre Ponta și Dăncilă au avut loc luni, însă nu s-au încheiat cu niciun rezultat, iar Tudose susține că liderul Pro România nu s-a consultat cu partidul înainte de întâlnirea cu premierul.

”Eu nu înțeleg, la ce am mai plecat din PSD? Nu am plecat numai din cauza lui Dragnea! PSD astăzi e PSD care zice că a câștigat alegerile dar l-au furat marțienii, care îl ține pe Cuc la Transporturi și care o ține pe Cati la Educație. Eu susțin că suntem buni să intrăm la guvernare, dar cu premier Pro România și nu cu acest PSD. Care PSD, al lui Cuc, al lui Arsene? (...) Se auzea pe vremea lui Dragnea că ea vrea să își dea demisia dar nu i-o acceptă Dragnea. Acum nu mai e Dragnea, poate să își dea liniștită demisia, de ce nu și-o mai dă? Cum adică e Dăncilă așa brusc deșteaptă și noi o susținem la prezidențiale? Ce, am înnebunit?!”, a declarat Mihai Tudose pentru Digi 24.

Fostul premier a susținut că nu este de acord nici nu negocierile pe care le-a avut Ponta cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

”Nu sunt de acord nici cu chestia asta, să iasă Călin de la guvernare și să îl susținem pe el. Călin e tot ăla care a luat 4% în sondaje, nu înțeleg logica. La orice sondaj ar face, tot atâta ar avea. Ieri PSD a decis că cel mai bun produs al PSD e Viorica Dăncilă. Soluția noastră e candidat propriu și asta e!”, a mai spus Mihai Tudose.

Victor Ponta s-a declarat dispus să accepte intrarea Pro România la guvernare dacă Executivul Dăncilă va fi restructurat.