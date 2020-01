Tudose, în fața colegilor din PSD: „N-am văzut pe nimeni orgasmându-se de bucurie că, vezi Doamne!, avem un candidat” (VIDEO)

Fostul premier Mihai Tudose a susținut, la Conferința extraordinară a PSD Brăila, că nu poate fi considerat traseist sau fripturist, așa cum îl acuză unii, pentru că a plecat din PSD când partidul era la Putere și a revenit când acesta a ajuns în Opoziție.

Tudose a rememorat în fața colegilor momentul în care PSD a desemnat-o pe Viorica Dăncilă candidat la prezidențiale.

„A fost un Congres la care toată lumea a fost fericită că Dăncilă-i candidatul, dar toată lumea plângea când a ieșit afară. Haideți, fiți sinceri! N-am văzut pe nimeni orgasmându-se de bucurie că, vezi Doamne!, avem un candidat”, a spus Tudose, potrivit realitateadebraila.net.

„Nu cred că am greșit când am plecat de la PSD. Am greșit că am plecat la Pro România. Pentru că după ce l-am cunoscut mai bine pe noul Ponta am început să-l regret pe Dragnea” a mai spus Mihai Tudose.