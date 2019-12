Răspunsul lui Tudose, la oferta lui Ciolacu de a reveni în PSD. „La final o să am o discuție foarte, foarte serioasă cu mine”

După ce Marcel Ciolacu a declarat că este posibil ca Mihai Tudose să revină în PSD, fostul premier a susținut și el că o revenire în rândul social-democraților nu este exclusă, în situația în care motivele care l-au determinat să-și dea demisia din partid au dispărut.

„Întâi, întâi și întâi o să am discuție cu domnul președinte interimar Marcel Ciolacu și cu alți colegi din conducerea interimară. În condițiile în care au dispărut o serie de lucruri din PSD, care m-au făcut pe mine să plec, dar și alții, iar unele cu siguranță cu dispărut, atunci putem purta o discuție. Eu am mai spus-o public: părerea mea este că la PSD trebuie un decalog în care să fie trecute acțiunile pe care să nu le mai facem. Eu am plecat din PSD dintr-o mulțume de motive, diferențe de concepție, de viziune etc., iar dacă acestea s-au schimbat, atunci putem discuta”, a declarat Mihai Tudose, pentru stiripesurse.ro.

Acesta a mai precizat că vrea să aibă o discuție și cu membrii Pro România care au părăsit partidul: „Trebuie să văd ce fac și acești oameni, ce planuri au, pentru că niciodată n-am acționat de capul meu. Vreau să văd ce fac acești oameni, să am o discuție și cu cei de la PSD Brăila, vreau să merg pe stradă să discut cu oamenii și la final să am o discuție foarte, foarte serioasă cu mine”.

Anterior, întrebat dacă fostul premier Mihai Tudose revine în PSD, Marcel Ciolacu a răspuns: „Este posibil. Este posibil să se întoarcă. Trebuie avută o discuţie în interiorul organizaţiei de la Brăila şi ţinând cont că domnul Tudose e un europarlamentar din 36, nu e un parlamentar din 465, câţi sunt în Parlamentul României”.

Ciolacu a mai precizat că și Sorin Grindeanu şi Marian Neacşu „sunt bineveniţi” dacă vor să revină în PSD. În schimb, Adrian Ţuţuianu a anunţat deja că nu intenționează să se întoarcă în rândurile social-democraților.