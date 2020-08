Mihail Neamțu: Această situație tristă, pandemică îi apasă în primul rând pe cei mai săraci în societatea noastră. Ne-ar fi fost utile miliardele tocate pe cheltuieli nejustificate, cum sunt pensiile speciale (VIDEO)

Criza COVID-19 este resimțită în primul rând de persoanele mai sărace din societatea noastră, este de părere Mihail Neamțu, candidatul PMP la Primăria Sectorului 3 al Capitalei, care a vorbit despre începerea noului an școlar pe fondul pandemiei de coronavirus, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Odată cu debutul noului an școlar ar putea apărea situații în care un copil se îmbolnăvește și este nevoit să stea acasă. Cum părintele trebuie să meargă la muncă, dar nu își poate lăsa copilul singur, ar putea fi pus de angajator în situația de a alege între serviciu și concediu medical.

„Sunt de acord că această situație tristă, pandemică îi apasă în primul rând pe cei mai săraci în societatea noastră și în toate societățile occidentale. Am văzut lucrul acesta și probabil că acest caz tragic nu ar avea o soluție imediată. Ne-ar fi fost utile în primul rând miliardele care au fost tocate pe tot soiul de programe care n-au produs valoare adăugată în societatea românească în ultimii 30 de ani. Ne-ar fi fost utili banii aceia în această perioadă, nu îi avem”, a explicat Mihail Neamțu.

Întrebat la ce programe se referă, el a răspuns: „Gândiți-vă la faptul că plătim 1 miliard de euro pensii speciale în fiecare an, de mulți ani. Eu un exemplu doar de cheltuială nejustificată. Pensiile speciale sunt furt, spunem asta la Mișcarea Populară de foarte mult timp. Cum justifică bunăoară decidenții faptul că menținem pensiile speciale și nu avem pentru acești amărâți o soluție? De pildă, programele after school ar fi putut să funcționeze – mă gândeam acum, pe loc, mi-ați dat o speță la care n-am un răspuns comprehensiv, dar am un răspuns pe loc. Dacă programele after school ar fi funcționat și ar fi fost și finanțate adecvat, s-ar fi putut găsi o soluție. Eu spun altceva. În Irlanda, primul-ministru a spus, și citez, nu există înlocuitor pentru învățământul în școli. E imperativ, au băgat aproape 400 de milioane de euro irlandezii – și sunt o țară mică, jumătate din populația României – să aducem copiii din nou în contactul acesta cu dascălul și, mai ales, cu experiența învățării”.



Mihail Neamțu a subliniat că „există și alte lucruri care ne pot preocupa în această perioadă. De pildă, creșterea depresiei. Există un fenomen despre care nu se vorbește. În presa britanică, pe care o urmăresc, am citit despre acest fenomen, atât la cei vârstnici, cât și la copii din familii monoparentale. Tristețea, melancolia, depresia, este o sursă de demotivare adâncă, profundă, care nu poate fi nici ea rezolvată doar cu niște plexiglas – care este formula potrivită să ne spună doamna ministru. E iluzoriu să credem că doar pompând bani sau doar aducând niște tablete în plus vom rezolva o problemă adâncă”.