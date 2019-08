Mihail Neamțu, proaspăt devenit membru PMP, a afirmat, în direct pe B1TV, că deși este un om de dreapta, care apreciază prosperitatea, nu poate să nu condamne atitudinea stângii politice din România, „care s-a îmbogățit din contracte cu statul”.



„Distincția dintre dreapta și stânga a fost tot timpul relativizată la noi. Uitați-vă că de multe ori ni se promite noutatea, dar s-ar putea să ne trezim cu aceeași poveste. Eu sunt un om de dreapta și ar fi urât din partea mea să critic prosperitatea. Admir și aplaud succesul. Îmi plac oamenii care reușesc. Dar când te uiți la ministrul Discotecă că-și pune pantofi de 1.000 de euro în picioare, pantofi sport, vezi broșa Coco Chanel a doamnei prim-ministru, și te duci în zona săracă a Olteniei, despre care ați vorbit, la Vaslui, și vezi că oamenii ăștia captivi într-un discurs demagogic al PSD de atâția ani, de aproape 30 de ani, votează aristocrația bugetară, care e cocoloșită, îmbogățită.



Când vine vorba să apară alegerile, din nou se întoarce la popor, cu lacrimi de crocodil. Aceasta este realitatea jalnică în România. Stânga-caviar, care s-a îmbogățit din contracte cu statul. Această stângă obține voturi multe, de la o zonă pauperizată, inteționat ținută într-o dependență materială de un baron și care n-are speranțe decât atunci când cineva pleacă peste mări și țări și trimite bani acasă”, a spus Mihail Neamțu, joi seară, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



În acest context, el a explicat că România are nevoie de o schimbare „radicală” de filosofie în actul de guvernare, pentru că altfel nu va renaște ca națiune.



„România are nevoie de o radicală schimbare de filosofie în actul de guvernare. Noi nu ne revenim. Noi nu o să ajungem la liman. Noi nu o să renaștem ca națiune sub raport demografic. Noi nu o să le dăm speranță celor ce trăiesc în această țară dacă nu schimbăm mentalitățile și nu numai mentalitățile, ci și filosfia actului de guvernare”, a adăugat Neamțu.

Afirmația politicianului conservator vine în contextul în care premierul Dăncilă a fost văzută, în turneul electoral de la Argeș, purtând o broșă de la Coco Chanel și o rochie marca Fendi. Ea este sfătuită, inclusiv în materie vestimentară, de către consilierii săi din cercul restrâns, din care fac parte Anton Pisaroglu, Ica Voinea și chiar Dan Burci. B1.RO prezenta într-un material mai amplu „oamenii din umbră” care o consiliază pe șefa Guvernului. (Detalii AICI)

