Mihail Neamțu (PMP): „Dan Barna s-a lipit de fotoliul de președinte doar ca să rămână baronul useriștilor. E mult sub scorul partidului”

Mihail Neamțu, membru în echipa de campanie a prezidențiabilului PMP, Theodor Paleologu, susține că Dan Barna „s-a lipit de fotoliul de președinte” al USR doar ca să rămână baronul useriștilor”.



În plus, politicianul conservator a mai afirmat că USR „e un butoi de pulbere, iar eșecul iminent al lui Dan Barna va aprinde scânteia”. Despre președintele Uniunii a mai declarat că este mult sub scorul partidului.



„USR e un butoi de pulbere iar eșecul iminent al lui Barna va aprinde scânteia! Să le luăm pe rând.



1. Dan Barna e mult sub scorul partidului și are carențe grave în materie de politică externă, geografie, cultură generală. Ca și doctrina USR, ideile lui Barna exprimă voința politică a cuplului Macron-Cioloș.



2. Complet nepregătit pentru competiția prezidențială, Dan Barna demonstrează lașitate refuzând dezbaterea liberă cu Theodor Paleologu, deși îi zâmbește lui Gâdea din studioul Antena3.



3. Dan Barna s-a lipit de fotoliul de președinte doar ca să rămână baronul useriștilor, oricare ar fi scorul din 11 noiembrie la alegerile pentru Cotroceni.



4. Acuzațiile de fraudare a alegerilor interne şubrezesc pe zi ce trece ideea de „partid nou.” Erori de soft, participare slabă, termene prelungite artificial, plângeri peste plângeri. Ce e asta?



5. Politician necopt, dar branșat la banii publici din guvernarea USL, Dan Barna se teme și de Nicușor Dan. Îl va susține la Primăria Bucureștiului, așa cum i-a promis?



6. După ce a cauționat ura fanatică la adresa Referendumului pentru Familie, Dan Barna pretinde, ca un îngeraș oportunist, c-ar fi un creștin dornic să se sacrifice pentru popor din poziția de șef al Statului român.



N-am putea zice că liderul USR se ridică la înălţimea electoratului său”, a scris Mihail Neamțu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.