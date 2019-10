Mihail Neamțu, despre refuzul USR de a intra la guvernare: Un calcul politicianist, iresponsabil. Au spus că e o urgență să îndepărtăm PSD de la putere, iar acum vor s-o lase pe Dăncilă interimar încă 3 luni (VIDEO)

Mihail Neamțu, purtătorul de cuvânt al PMP, a catalogat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, drept „calcul politicianist” decizia lui Dan Barna și a USR de a nu intra la guvernare, în speranța că, astfel, PSD nu va fi reîncărcat din punct de vedere politic în eventualitatea în care viitorul Guvern Orban va da greș.



„E iresponsabil. Putem spune că, atunci când nu-ți asumi responsabilitatea, ești iresponsabil. (...) E un calcul politicianist”, a afirmat Mihail Neamțu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Purtătorul de cuvânt al PMP a explicat că situația este cu atât mai paradoxală, având în vedere că tocmai Dan Barna și USR au fost cei care au spus „că este o urgență să salvăm România de ciuma roșie”, dar acum preferă ca Viorica Dăncilă să rămână la putere în postura de premier interimar, și nu să se alăture guvernării.



„Eu pun toată această discuție din perspectiva radicalismului enunțurilor politice asumate de liderul USR atâta vreme. Ei au spus că este o urgență să salvăm România de ciuma roșie. Ei au spus că Dăncilă este o catastrofă în plan european”, a adăugat Mihail Neamțu.



Totuși, reprezentantul PMP este nemulțumit că „mișcările de trupe din Parlament” au mutat atenția pe formarea Guvernului, când dezbaterile publice ar trebui să vizeze, în această perioadă, alegerile prezidențiale și candidații pentru Cotroceni.



„Ei au spus lucruri cu care toți eram de acord și au împins, chiar au exagerat, solicitând această cădere de Guvern, care, iertați-mă, putea să aibă liniștit loc și după alegerile prezidențiale. Nu înțeleg de ce după 24 noiembrie nu am fi putut să avem aceeași situație.



(...) Despre ce vrea Paleologu, despre ce vrea Iohannis, despre ce vrea Dăncilă (n.r. - ar trebui să discutăm)”, a mai declarat Neamțu.

