Mike Pompeo apără prezența trupelor americane pe teritoriul Irakului: „Am continuat să îndepărtăm amenințările teroriste la adresa poporului irakian”

Mike Pompeo, șeful diplomației americane, a apărat prezența trupelor SUA pe teritoriul Irakului, cu puțin timp înainte ca parlamentul irakian să adopte o rezoluție prin care cere oficial guvernului de la Bagdad să scoată militarii străini de pe teritoriul Irakului.

„În ceea ce privește agenda zilei de astăzi, cu tot respectul pentru Irak, am fost în țara lor. Am sprijinit suveranitatea Irakului. Am continuat să îndepărtăm amenințările teroriste la adresa poporului irakian”, a spus Pompeo la Fox News Sunday, potrivit Politico.

Parlamentul irakian a votat, duminică, o rezoluție prin care cere guvernului să oprească prezența trupelor străine pe teritoriul Irakului, ba chiar să ia măsuri pentru ca aceste trupe să nu mai folosească în nicio circumstanţă teritoriul, apele şi spaţiul aerian ale Irakului, transmite agenţia Reuters preluată de Agerpres. (Detalii AICI)