Ministerul Culturii a demarat un control la Biblioteca Națională, după dezastrul produs la petrecerea de Revelion (VIDEO)

Control la Bliblioteca Nationala dupa dezastrul lasat in urma de petrecerea din noaptea dintre ani. Ministerul Culturii a anunta ca va verifica daca au fost respectate procedurile legale cu ocazia Revelionului. Va reamintim ca scandalul a inceput dupa ce pe internet au aparut imagini in care sala Atrium a Bibliotecii Nationale parea vandalizata la finalul petrecerii de Anul Nou, relatează B1 TV.

Ministerul Culturii a decis sa trimita Corpul de Control la Biblioteca Nationala a Romaniei pentru a verifica daca au fost respectate procedurile legale cu ocazia Revelionului. Potrivit reprezentantilor ministerului, va fi verificat si modul in care "au fost preluate imaginiledin sistemul de supraveghere video intern al institutiei".

Managerul Bibliotecii Nationale a Romaniei, Carmen Mihaiu, a sustinut ca petrecerea organizata in noaptea de 31 decembrie, in sala Atrium, nu a deranjat "in niciun fel" activitatea institutiei. Mihaiu sustine ca filmarea care a aparut in spatiul public "a fost facuta dupa eveniment, in timp ce se facea curatenie"

Potrivit acesteia, astfel de evenimente au loc si la alte institutii de cultura, atat din tara, cat si din strainatate.

Scandalul a inceput dupa ce Un deputat USR a postat un filmuleţ cu dezastrul lasat in urma de petrecaretii din Sala Atrium.

„O locație autentică pentru petrecerea Revelionului. Plină de mizerie, vandalizată, practic, după Revelion. Nu mi-am imaginat niciodată că Biblioteca Națională a României, care-și împarte sediul cu Ministerul Culturii, e o „locație autentică" pentru „un Revelion de poveste", cu Delia şi alţii", a menţionat politicianul Iulian Bulai.