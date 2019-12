Ministerul Culturii cere oprirea licitației, în care erau scoase la vânzare manuscrise de Eliade, Cioran și Blaga. Instituția își revendică dreptul de a le cumpăra

Ministerul Culturii solicită oprirea licitației organizate de Casa Historic în 16 decembrie, în care vor fi scoase la vânzare artefacte, manuscrise originale, fotografii de epocă, volume cu dedicaţii olografe, documente personale care au aparţinut lui Mircea Eliade (1907-1986), Emil Cioran (1911-1995) şi Lucian Blaga (1895-1961), potrivit news.ro.

Reprezentanții Academiei Române au subliniat, pentru B1.RO, că ar fi de o „importanță majoră” ca manuscrisele marelui scriitor Mircea Eliade, care vor fi scoase la licitație la jumătatea lunii decembrie, să ajungă în posesia celui mai înalt for de știință și cultură din România, dar recunoaște că nu există fonduri prevăzute în acest sens. Anunțul a fost făcut de trei figuri marcante de la vârful prestigioasei instituții, președintele Ioan-Aurel Pop și vicepreședinții Răzvan Theodorescu și Eugen Simion. Niciunul dintre ei nu știa despre licitație până la momentul discuției cu reporterul B1.RO. (Detalii AICI)

După ce a atras atenția că manuscrisele lui Mircea Eliade vor fi scoase la licitație, în ultima lună a anului 2019, și că există riscul ca documentele să fie pierdute pentru totdeauna, istoricul Eugen Ciurtin a lansat o petiție online prin care îndeamnă scena culturală românească să se implice pentru salvarea acestora. (Detalii AICI)

„Amurgul gândurilor", caiet manuscris, piesă foarte rară, de Emil Cioran, va fi vândut de la 5.000 de euro. O scrisoare olografă de la Mihail Sebastian pentru Mircea Eliade, 1937, are un preţ de pornire de 800 de euro, iar "Cum am devenit huligan", de Mihail Sebastian, cu dedicaţie, exemplar bibliofil, are un preţ de pornire de 400 de euro, continuă news.ro.

Potrivit site-ului casei Historic, licitaţia cuprinde numeroase scrisori trimise pe de o parte, de Eliade, aflat la studii în India, familiei, iar pe de alta, scrisori primite de Eliade din partea membrilor familiei şi din partea prietenilor săi, precum Cioran, Alice Voinescu, Sorana Ţopa, Şerban Cioculescu, Perpessicius şi mulţi alţii. La acestea se adaugă volume din proza sa, cu dedicaţii olografe.

Personalitatea lui Emil Cioran este şi ea reprezentată atât de volume cu dedicaţii olografe din ediţii princeps, cât şi de corespondenţă.

În cazul poetului, filosofului şi profesorului universitar Lucian Blaga, cel de al treilea erou al licitaţiei, atrage atenţia în mod deosebit corespondenţa sa cu medicul stomatolog Elena Daniello, iubirea sa de maturitate. Criticii literari au consacrat articole despre această iubire, publicate mai ales după 1990, iar acum corespondenţa respectivă iese la lumină în piesele sale constitutive. Scrisorile sunt toate olografe, scrise de Lucian Blaga însuşi, şi trimise fie direct Elenei Daniello, fie unei prietene a acesteia, Viorica Marta, care i le remitea.

Cu privire la manuscrisele lui Mircea Eliade scoase la vânzare de agentul economic Historic în Licitaţa "Manuscrise, dedicaţii şi scrisori", Ministerul Culturii a precizat că avea drept de preempţiune pentru respectivele documente şi susţine că nu a fost înştiiţat cu privire la această licitaţie.

„În cazul unor asemenea bunuri, susceptibile de a fi clasate, agentul economic Historic ar fi fost obligat să înştiinţeze Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti despre manuscrisele lui Mircea Eliade în vederea declanşării procedurii de clasare şi să transmită serviciului nostru deconcentrat cererile de clasare, rapoartele de expertiză întocmite de un expert acreditat în domeniul bunurilor de importanţă tehnică, fişa standard a bunurilor, fotografiile color ale bunurilor şi înştiinţarea privind oferta de vânzare a respectivelor bunuri", potrivit unei informări transmise de Ministerul Culturii.

Reprezentanţii instituţiei subliniază faptul că Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti a infirmat că documentaţia pentru clasarea manuscriselor nu a fost transmisă.

„Statul Român nu poate achiziţiona prin exercitarea dreptului de preemţiune decât bunuri de patrimoniu mobil clasate", conform MC. "Cu toate acestea, Ministerul Culturii îşi doreşte ca patrimoniul cultural al României să ramână în proprietatea statului român şi de aceea cerem public agentului economic Historic să oprească licitaţia şi să permită Muzeului Naţional de Istorie a României, prin managerul său, dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu să negocieze direct cu ofertanţii achiziţionarea tuturor manuscriselor aflate la vânzare din fondul Handoca. Suntem convinşi că o astfel de soluţie este în interesul tuturor părţilor implicate atât din punct de vedere material cât şi moral", mai precizează experţii din Ministerul Culturii.