Ministerul Culturii propune măsuri pentru reluarea activităţilor cultural-creative de la 1 iunie, în spaţii închise şi deschise. Cele două tipuri de scenarii avansate

Ministerul Culturii a propus o serie de măsuri pentru reluarea activităţilor cultural-creative începând cu 1 iunie, în condiții de siguranță sanitară. Ele urmează să fie analizate de către Ministerul Sănătăţii şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU).

Propuneri și scenarii pentru reluarea activităţilor cultural-creative

Setul de măsuri a fost elaborat în urma discuțiilor din cadrul unui grup de lucru din care au făcut parte specialiști din cadrul Ministerului Sănătății și Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, expertiza medicală fiind asigurată de dr. Victor Costache și dr. Cristian Oancea, reprezentanți ai premierului Florin Cîțu.

„Am avut în vedere și experiența altor state membre UE și suntem în continuare deschiși spre a îmbunătăți normele pentru că sănătatea publică primează. Am evidențiat în repetate rânduri că sectoarele cultural-creative au fost unele dintre cele mai restricționate și avem nevoie de susținere ca acestea să poată redeveni accesibile publicului, atât ca o necesitate socială, cât și economică“, a declarat ministrul culturii Bogdan Gheorghiu.

Evenimente cu public vor avea loc respectând două tipuri de scenarii atât pentru activităţile desfășurate la exterior, cât şi în interior. Organizatorul este cel care trebuie sa aleagă între aceste 2 scenarii:

Scenariul 1 – Organizarea și desfășurarea activităților cultural-creative în spații închise este permisă folosind capacitatea maximă a spațiului respectiv și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mici de 7,5/1000 de locuitori în localitățile în care se află acestea, dacă toate persoanele care participă la eveniment se încadrează în una dintre situațiile de mai jos:

a) vaccinare. Accesul persoanelor se va face în baza Adeverinței de vaccinare, care va atesta încheierea procesului de vaccinare, la 10 zile de la realizarea rapelului. Adeverința se va prezenta împreună cu un act de identitate;

b) test RT-PCR - SARS-CoV-2 realizat cu maximum 48 de ore înaintea începerii evenimentului;

c) testare cu un test destinat diagnosticării rapide a virusului SARS-CoV-2. Accesul în sală se va face doar în baza unui test cu un rezultat negativ, ce va fi realizat în ziua evenimentului;

d) au trecut prin boală și pot face dovada prezenței anticorpilor printr-un document medical, care nu va fi mai vechi de 90 de zile.



În cazul în care o acțiune culturală se organizează în Scenariul 1, următoarele măsuri suplimentare sunt aplicabile în completarea măsurilor generale de siguranță sanitară pentru sectorul cultural – creativ:

a) publicul poate participa la eveniment în picioare. Se vor aloca minim 4 mp pentru fiecare persoană;

b) participanții sunt obligați în continuare să poarte mască pe toată durata evenimentului;

c) sala/spațiul poate fi folosit la capacitate maximă, ocupând toate locurile;

d) consumul de băuturi și alimente se va realiza doar în spațiile special amenajate și doar cu respectarea normelor ordinului comun – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Sănătății.



Scenariul 2 – a) Organizarea și desfășurarea activităților cultural-creative în spații închise este permisă fără a depăși 2/3 din capacitatea spațiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mici de 3/1000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restricționat de nicio dovadă medicală.



b) Organizarea și desfășurarea activităților cultural-creative în spații închise este permisă fără a depăși 1/2 din capacitatea spațiului, dar nu mai mult de 300 de spectatori și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mici de 5/1000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restricționat de nicio dovadă medicală.



c) Organizarea și desfășurarea activităților cultural-creative în spații închise este permisă fără a depăși 1/3 din capacitatea spațiului, dar nu mai mult de 200 de spectatori și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mici de 7,5/1000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restricționat de nicio dovadă medicală.



În cazul în care o acțiune culturală se organizează în Scenariul 2, următoarele măsuri suplimentare sunt aplicabile în completarea măsurilor generale de siguranță sanitară pentru sectorul cultural – creativ:Liviu Dragnea, ELIBERAT din închisoare? Vestea pe care o aștepta fostul șef al PSD

a) spațiul va fi organizat cu locuri de șezut (scaune, bănci, pufuri etc.). Publicul nu poate urmări un spectacol/ concert în picioare;

b) personalul va verifica respectarea distanţării în timpul spectacolului;

c) referitor la distribuția locurilor în sală (atât online cât și la casele de marcat): se va aloca un scaun liber pe lateral între fiecare spectator. În cazul în care organizatorii amenajează spațiul cu locuri de șezut (scaune, bănci, pufuri etc.), se va aloca 1 m între fiecare spectator. Prin excepţie de la aceste reguli, grupurile de până la 2 persoane și membrii aceleiași familii pot sta împreună;

d) în ceea ce privește rândurile: ținând cont de structura de teatru / amfiteatru verticalizată, spectatorii nu stau față în față, ci unii în spatele celorlalți, înlăturând astfel riscul contaminarii directe prin proximitate.