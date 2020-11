Ministerul Economiei: Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă emise, prelungită (proiect)

Voucherele de vacanță emise care nu au putut să fie folosite din cauza pandemiei de coronavirus vor fi prelungite. De altfel, secretarul de stat din Ministerul Economiei Emil-Răzvan Pîrjol a declarat pentru B1.ro încă din data de 6 noiembrie că există în spațiul public această dezbatere.





Voucherele de vacanță, prelungite





Perioada de valabilitate a voucherelor emise în perioada martie – decembrie 2019 se va prelungi până la 31 decembrie 2021, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, iar voucherele emise în anii 2020 şi 2021 vor fi valabile doi ani de la data emiterii, arată un proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicat în dezbatere de minister.

”Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă, emise în perioada martie 2019-decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2021. Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă, emise în perioada ianuarie 2020 - decembrie 2021, este de doi ani de la data emiterii”, arată proiectul de act normativ.

Impactul asupra cheltuielilor bugetare determinat de acordarea voucherelor de vacanţă în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 este de circa 1,73 miliarde lei. Voucherele se vor acorda cu încadrare în sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul aprobat pe anul 2021.





Ministerul Economiei pregătește un Fond de Garantare pentru voucherele emise de către agenții ca alternativă la rambursarea pachetelor de servicii





"Există în spațiul public această dezbatere privind voucherele de vacanță pentru următorii ani. Noi am lucrat și vom avea săptămâna viitoare pregătite pentru semnătură Ordonanța de urgență pentru voucherele 2021 și atunci vom vedea sub ce formă ele vor ieși.

În același timp analizăm foarte serios prelungirea voucherelor de vacanță emise în 2020 care nu au putut să fie folosite din cauza situației actuale, pentru un timp de câte un an. Dar dacă va ieși voucherul 2021 și el va fi prelungit de un an, ceea ce înseamnă că vom ajunge cu cel din 2020 în 2022 și cu cel din 2021 am putea ajunge până în 2023, măcar parțial din anul respectiv. Acesta este un stimul care ar trebui să ajute industria ospitalității”, a precizat secretarul de stat Emil-Răzvan Pîrjol, pentru B1.ro.