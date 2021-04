Ministerul Educației propune eliminarea condiționărilor de prezență pentru clasele terminale și prezență fizică pentru toți elevii din învățământul special. Ce a declarat Sorin Cîmpeanu, pe B1 TV (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu a precizat, vineri, că școala va fi reluată imediat după vacanța de Paște, cel puțin după scenariile cunoscute, iar Ministerul Educației propune eliminarea condiționării efectivelor înjumătățite pentru clasele terminale, respectiv deschiderea școlilor speciale cu prezență fizică. „sunt convins că răspunsul va fi pozitiv din partea Ministerului Sănătății, iar anunțul va fi făcut săptămâna viitoare”, a spus demnitarul, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

