Ministerul Mediului lansează edițiile din 2021 a Rabla Clasic și Rabla Plus. Tanczos Barna: Sunt programele prin care instituția își dorește ca mobilitatea să fie în linie cu tendințele europene și mondiale (VIDEO)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează, miercuri, evenimentul de lansare a Rabla Clasic 2021 și Rabla Plus 2021, iar ministrul Tanczos Barna a explicat că acestea sunt instrumentele prin care instituția „își dorește ca parcul auto să fie reînnoit” și „își dorește ca mobilitatea să fie în linie cu tendințele europene și mondiale”. El a precizat că tot astăzi, în ședința de Guvern, va fi prezentat bugetul Administrației Fondului de Mediu, care finanțează cele două programe.

