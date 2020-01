Fosta liftieră de la Ministerul Muncii a folosit iar „BUTONUL”! A închis telefonul când era în direct, pe B1 TV. Răzvan Zamfir: Acum o înțeleg pe Violeta Alexandru... (VIDEO)

Liftiera de la Ministerul Muncii a ajuns subiect de presă după ce ministrul Violeta Alexandru a renunțat la serviciile ei. Femeia susține că avea un rol important, deoarece liftul era foarte vechi și era obligatoriu să existe o liftieră. Ministrul, susține femeia, a făcut însă ca acest lucru să... nu mai fie obligatoriu.

Într-o intervenție telefonică în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, doamna Paula a susținut că firma la care e angajată până la 1 februarie nu are nicio vină, iar responsabilă este doar Violeta Alexandru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.