CORONAVIRUS | Bugetul Ministerului Sănătăţii, suplimentat cu 350 de milioane lei pentru achiziţia de materiale sanitare (VIDEO)

Guvernul PNL a adoptat, în cadrul ședinței de marți, o Hotărâre ce prevede suplimentarea cu 350 de milioane de lei a bugetului Ministerului Sănătăţii, dată fiind situația specială generată de răspândirea noului coronavirus.

„Bugetul Ministerului Sănătăţii a fost suplimentat în acest an cu suma de 350 de milioane de lei, pentru achiziţia de materiale sanitare necesare, în vederea unei pregătiri cât mai bune pentru a reduce riscurile de răspândire a epidemiei de coronavirus în ţara noastră”, a declarat Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, la finalul ședinței de guvern de marți.

Acesta a mai precizat că Ministerul Sănătății are în pregătire noi măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.