Ministerul Sănătății: Vaccinurile anti-COVID-19 disponibile în România permit donarea de sânge imediat după vaccinare, fără așteptare / Nevoia de sânge a spitalelor rămâne constantă

Vaccinurile împotriva COVID-19 disponibile în România la ora actuală, serul dezvoltat de Moderna și cel de la Pfizer și BioNTech, permit donarea de sânge imediat după vaccinare, fără o perioadă de așteptare, a precizat sâmbătă Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătății, despre donarea de sânge pe fondul vaccinării anti-COVID-19

„Vaccinurile împotriva COVID-19 disponibile în România în acest moment, Pfizer BioNTech și Moderna, permit donarea de sânge imediat după vaccinare, fără o perioadă de așteptare. În momentul de față, România dispune de vaccinurile împotriva COVID-19 bazate pe tehnologia ARN-ului mesager. Molecula de ARN mesager nu prezintă potențial infecțios și este înlăturată din organism odată ce și-a îndeplinit scopul, acela de a produce proteina Spike care declanșează răspunsul imun”, se arată într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook.

Ministerul Sănătății a subliniat că nevoia de sânge a spitalelor rămâne constantă.

„Chiar dacă suntem în mijlocul unei pandemii, nevoia de sânge a spitalelor rămâne constantă, și de aceea este bine să donăm sânge dacă îndeplinim condițiile obișnuite pentru a deveni donatori. Există posibilitatea programării de la distanță pentru donarea de sânge, telefonic, prin email sau prin intermediul unor aplicații mobile precum Donorium. Donează sânge! Generozitatea ta poate salva viețile altor oameni”, se mai arată în aceeași postare.

Campania națională de vaccinare împotriva COVID-19 a intrat vineri, 15 ianuarie, în etapa a II-a

Campania națională de vaccinare anti-COVID-19 a început în 27 decembrie, iar vineri, 15 ianuarie, s-a intrat în etapa a II-a, care este destinată vaccinării persoanelor în vârstă și celor din grupele de risc, dar și a persoanelor care desfășoară activități esențiale. Președintele României a fost și el vaccinat, vineri, la Spitalul Militar din Capitală. Klaus Iohannis a explicat că vaccinarea și respectarea restricțiilor „ne vor scoate din pandemie”.

„Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate!”, declara șeful statului.

La rândul său, prim-ministrul Florin Cîțu a fost vaccinat sâmbătă.

„Nu am simțit nimic, nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu, să dau un semnal de încredere pentru toți românii. Am văzut că românii vor să se vaccineze și ieri, prin interesul ridicat de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie, să vină din partea mea pentru a-i convinge pe câțti mai mulți români să se vaccineze vor face. Este important să înțelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție, vaccinul și tratamentele care apar sunt soluția să învingem această pandemie. Rămânem la același efectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile: 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie și nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a spus premierul.