Miniștrii propuși au încheiat audierile din Parlament și intră în linie dreaptă spre votul de învestitură (VIDEO)

Miniștrii propuși pentru formarea Guvernului Cîțu au încheiat, joi, etapa audierilor consultative din comisiile de specialitate ale Parlamentului României.

Dintre cei 16 titulari de portofolii nominalizați, nouă au primit aviz pozitiv. Este vorba despre Marcel Vela (Interne), Bogdan Aurescu (Externe), Marcel Boloș (Fonduri Europene), Virgil Popescu (Economie), Lucian Bode (Transporturi), Ionuț Stroe (Sport), Nicolae Ciucă (Apărare), Adrian Oros (Agricultură) și Costel Alexe (Mediu).

Odată cu încheierea rundei de audieri, Florin Cîțu și miniștrii propuși pentru cabinetul său intră în linie dreaptă spre votul de învestitură din plenul reunit al Parlamentului.

