Miniștrii propuși în  Guvernul Orban III, audiați în condiții speciale în comisii: Șapte dintre ei au primit aviz negativ

Miniștrii propuși să facă parte din Guvernul Ludovic Orban III au fost audiați sâmbătă dimineață, în comisiile de specialitate ale Parlamentului. La ora transmiterii acestei știri, a început votul pentru învestitura noului Gvern.

Premierul desemnat a propus aceiași miniștri în noul cabinet, care va pune în aplicare același program de guvernare. Senatorii și deputații și deputații au intrat pe un culoar dezinfectat în Palatul Parlamentului și au făcut testul pentru coronavirus.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, nu va participa la ședința din Parlament, întrucât este izolat la Vila Lac I, în timp ce miniștrii aflați în aceeași situație de izolare au fost audiați în sistem de videoconferință.

În urma audierilor, șapte dintre miniștrii propuși au primit aviz negativ din partea aleșilor din comisii. Este vorba despre Monica Anisie, propusă la Educație, Violeta Alexandru, propusă pentru Ministerul Muncii, Victor Costache, ministru propus la Sănătate, Cătălin Predoiu, propus pentru portofoliul Justiției, Costel Alexe, propunerea pentru Ministerul Mediului, Florin Cîțu, propus la Finanțe și Ion Ștefan, propunerea făcută pentru Ministerul Dezvoltării.

Pe de altă parte, au fost avizați pozitiv următorii miniștrii propuși: Adrian Oros (Ministerul Agriculturii), Nicolae Cucă (Ministerul Aprărării Naționale), Bogdan Aurescu (ministerul Afacerilor Externe), Marcel Boloș (Ministerul Fondurilor Europene), Virgil Popescu (Ministerul Economiei), Ionuț Stroe (Ministerul Tineretului și Sportului), Bogdan Gheorghiu (ministerul Culturii), Lucian Bode (Ministerul Transporturilor).

Iar audierile din comisii nu au fost lipiste de controverse, mai alex având în vedere condițiile speciale în care s-au desfășurat.

Violeta Alexandru, propusă din nou pentru Ministerul Muncii, a primit aviz negatif pentru că nu ar fi reușit să intre prin videoconferință.

”FAKE NEWS

Audierea din această dimineață ...

La ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziție de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am așteptat pe hold până am fost deconectată.

L-am sunat imediat pe Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl întreb ce se întâmplă și să îi spun că sunt la dispoziția Comisiei.

Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja!

Circul PSD nu se dezminte!”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Procedurile din Parlament au loc în condiții speciale din cauza coronavirusului.

Toți miniștrii trebuie să se prezinte cu o oră înainte, pentru a fi testați pentru COVID-19.

După cum se știe conducerea PNL se află în autoizolare, iar miniștrii care se află în această situație vor fi audiați prin videoconferință.

Votul va fi, de asemenea, unul inediat. Se va vota în grupuri de câte 20 de parlamentari, iar în sala de vot vor fi prezenți permanent chestorul care înmânează bilele și secretarul care consemnează prezența parlamentarilor la vot.