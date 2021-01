Ministru al Justiției și nu prea: Stelian Ion și-a delegat cele mai importante atribuții secretarului de stat Alexandru Dimitriu, fost partener de la casa de avocatură ”Piperea & Asociații”

Stelian Ion (USR), ministrul Justiției, și-a delegat cele mai importante atribuții noului secretar de stat Alexandru Dimitriu (PLUS). Dimitriu a devenit cunoscut opiniei publice după ce a fost ispita Cosminei Păsărin, în emisiunea „Vara Ispitelor”. Ulterior, el a fost asociat la casa de avocatură ”Piperea & Asociații”.

Stelian Ion a delegat cele mai importante atribuții în MJ secretarului de stat Alexandru Dimitriu

NewsWeek România notează că pe site-ul Ministerului Justiției a fost publicată lista responsabilităților pe care le are Stelian Ion în calitate de ministru. El răspundea de cele mai importante 23 de structuri.

După ce a ajuns oficial secretar de stat, însă, Alexandru Dimitriu a primit în coordonare cele mai importante structuri din minister: Direcția Avizare Acte Normative, Direcția Contencios, Direcția Resurse Umane, Direcția Economică, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Oficiul Național pentru Registrul Comerțului.

„Acestea sunt atribuțiile delegate prin ordin de ministru. În momentul în care vor fi numiți și alți secretari de stat, atribuțiile vor fi reașezate”, a declarat secretarul de stat Alexandru Dimitriu, pentru sursa citată.

Alexandru Dimitriu participa la ședințe în Ministerul Justiției, deși încă nu era secretar de stat

Stelian Ion și-a atras critici vehemente încă din primele zile de mandat pentru că l-a lăsat pe avocatul Dumitriu să participe la ședințele cu funcționarii publici, deși încă nu fusese numit oficial secretar de stat. Practic, explică NewsWeek România, un membru de partid (PLUS), ținea ședintele cu directorii ministerului și avea acces la documente, probabil inclusiv clasificate.

„Sunt chestiuni asupra cărora am dat dispoziție. Domnul Dimitriu va fi colaborator al meu, indiferent dacă îl numește secretar de stat. Supraveghez totul. Nu are acces la documente secrete. Totul e cu știința mea. Am posibilitatea să mă consult cu anumite persoane în care am încredere. Cât timp nu sunt secrete de serviciu, consider că e legal”, spunea Ion, într-un interviu pentru SpotMedia.Tunelul secret de sub Palatul lui Gigi Becali. E incredibil unde duce. Era folosit şi de Carol al II-lea