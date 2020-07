Ministrul Adrian Oros: Agricultura trebuie să fie o prioritate pentru economia românească. Fermierii afectați de secetă, despăgubiți cu undeva în jurul a 200 de euro pe hectar (VIDEO)

Ministrul Adrian Oros a subliniat, joi, în direct pe B1 TV, că agricultura trebuie să fie o prioritate pentru economia românească și a explicat că sectorul are un rol foarte important în planul național de investiții și relansare economică „Reclădim România”. El a reamintit că fermierii afectați de secetă vor fi despăgubiți și a subliniat că, pentru că lucrările de prevenire a eroziunii solului „nu au prea fost făcute” în ultimii 30 de ani, „suntem o agricultură meteo dependentă”.

