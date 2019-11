Ministrul Afacerilor Interne a prezentat câteva măsuri pentru reabilitarea imaginii Poliției Române. Vela: După pensionările masive din 2016, s-a creat un gol de două, trei generații (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat, joi seară, în direct pe B1 TV, că va demara acțiuni pentru reabilitarea imaginii pe care o are Poliția Română, iar una dintre ele este profesionalizarea acestei „arme” în ceea ce privește relația cu cetățeanul și actele de cercetare, dar și reînființarea așa-zisului polițist de proximitate.



„Avem un plan, ca și Guvern, eu ca ministru. Este foarte amplu, pentru această dorință pe care o am și eu ca ministru și să știți că o au și mulți angajați din Ministerul Afacerilor Interne. Ca să știm unde ne aflăm acum, Poliția a fost, sau MAI, care înseamnă nu numai Poliție, ci și ISU, Poliție de Frontieră, Jandarmerie și IG de Aviație, a fost pe eurobarometru, ca și cotă de încredere, la 55% - una din instituțiile apreciate din România”, a explicat Marcel Vela, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



El a scos în lumină că, deși era una dintre cele mai apreciate instituții din România, Poliția Română a înregistrat un declin în ceea ce privește cota de încredere la nivelul populației din mai multe motive.

„După pensionările masive din 2016, când profesioniști care făceau activități specifice de calitate, în depistarea persoanelor implicate în traficul de droguri, în rețelele de trafic de persoane, în zona de informații, s-a creat un gol de două, trei generații. Evident că serviciul de Poliție în favoarea cetățeanului a avut de suferit. Cota de încredere a scăzut la 45%. După ce s-a întâmplat la Caracal și alte evenimente, care au avut loc, astăzi pe eurobarometru suntem la 30%”, a adăugat ministrul Afacerilor Interne.



Marcel Vela spune că nu are timpul necesar pentru a readuce cota de încredere la 55%, dar chiar și așa vrea să reabiliteze imaginea Poliției în măsura în care i-o va permite mandatul.



„Nu am timp să ajung la 55% - suntem un Guvern de tranziție, trebuie să pregătim alegerile, nu putem să facem reforme ample, eu nu sunt un ministru al Afacerilor Interne care pot face minuni, dar programul și proiecția noastră este legată de această creștere a încrederii populației”, a mai spus Marcel Vela.

