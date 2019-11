Ministrul Afacerilor Interne a explicat cum a încercat PSD mușamalizarea dosarului 10 august. Marcel Vela: Aflarea adevărului este esențială pentru actul de justiție și pentru opinia publică (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a afirmat, joi seară, în direct pe B1 TV, că „mușamalizarea” evenimentelor din 10 august 2018, când mitingul antiguvernamental al diasporei a fost reprimat prin intervenția brutală a Jandarmeriei Române, a început odată cu secretizarea raportului.



„Mușamalizarea acestui dosar a început chiar cu secretizarea unor date și unor evenimente, care au avut loc în 10 august, pentru că dacă nu încercau o mușamalizare sau nu încercau să ascundă nimic, dosarul ar fi fost public să-l vadă toată lumea”, a afirmat Marcel Vela, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



El a explicat că, încă de pe vremea când era președintele Comisiei de Apărare și Ordine Publică din Senatul României, a făcut toate demersurile pentru desecretizarea raportului, trecut la secret de către fostul ministru Carmen Dan, dar că a fost blocat prin tot felul de tertipuri.



„În august, anul trecut, eram președintele Comisiei de Apărare și Ordine Publică din Senat și, deși era vacanță parlamentară, după ce s-a întâmplat în 10 august, am convocat comisia și am solicitat raportul acelor evenimente. Având dreptul de a parcurge acest raport și toți membrii comisiei cu certificat ORNISS, am realizat că ceva e în nergeulă și am cerut desecretizarea raportului secretizat de fostul ministru de Interne Carmen Dan.



Cred că au intrat în panică cei care au secretizat raportul, pentru că, în luna septembrie, în Senatul României, s-au redistribuit comisiile de specialitate, iar Comisia de Apărare a fost preluată ca și președinție de către PSD. Situație în care nu mai puteam demara audieri sau solicitări pentru a desecretiza și analiza tot ceea ce este cuprins în acest raport”, a adăugat Vela.



Odată cu preluarea portofoliului de ministru, Marcel Vela a început desecretizarea raportului, lucru care s-a și întâmplat. Demnitarul a explicat că anumite aspecte din document sunt necesare pentru bunul mers al justiției, dar și pentru opinia publică.



„În audierile pe care le-am parcurs, ca și nominalizat pentru postul de ministru al Afacerilor Interne, am promis că voi desecretiza ceea ce am încercat cu un an în urmă. Este și în programul de guvernare acest angajament și, evident, în primele zile ale mele ca ministru, am încercat să fac acest lucru”, a mai spus Vela.

