Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat duminică seară principalele prevederi din Ordonanța Militară nr. 4, care înăsprește regimul de restricții din România.

ORDONANȚA MILITARĂ NR. 4 DIN 2020 POATE FI CONSULTATĂ AICI

„Suntem astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta principalele activități desfășurate de structurile MAI pentru prevenirea răspândirii cu noul tip de coronavirus, dar și ce alte măsuri de ordin legislativ, administrativ și operațional luăm pentru a crește gradul de protecție al cetățenilor. Sunt măsuri dure, poate cele mai dure pe care le-a avut România ultimilor zeci de ani, pentru că asta o cere situația în care ne aflăm. Așa cum v-am mai spus, este dureros momentul prin care trecem. Este greu să ți se îngrădească unele drepturi și este greu ca libertatea să depindă de o declarație. Gândiți-vă totuși că, nerespectându-le, putem ajunge la adevărate tragedii. Vă asigur că MAI va analiza în permanență măsurile și rezultatele acestora. Vă asigur că măsurile dispuse se vor ridica sau relaxa atunci când suntem convinși că s-a limitat sau diminuat răspândirea acestui cumplit virus, lucru realizabil doar dacă respectăm distanțarea socială și reducem la minim interacțiunea între persoane. Suntem în prima linie, suntem la datorie și vă suntem alături prin tot ceea ce facem. Țin să mulțumesc angajaților din MAI, MS și MApN, pentru eforturile susținute, dar și celor dragi lor pentru înțelegere și suport. Ne aflăm în fața unui examen greu cu toții, care se întinde pe o perioadă încă necunoscută, dar al cărui final îl putem stabili doar noi dacă vom realiza fiecare că suntem o națiune puternică și unită în aceste clipe grele. Tricolorul, imnul național și dragostea față de viitor au fost gândurile și speranțele tuturor înaintașilor noștri care au luptat pentru România”, a declarat Marcel Vela.

