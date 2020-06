Ministrul Agriculturii, Adrian Oros: Secetă ca anul acesta n-a mai fost de 40-50 de ani. Suprafața calamitată este de cel puțin 1,1 milioane hectare. Cele mai afectate zone sunt Moldova și Dobrogea (VIDEO)

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, este de părere că sectorul agricol trece prin cea mai gravă secetă din ultimii 40-50 de ani. În acest context, ministrul Adrian Oros a precizat miercuri, în cadrul Știrilor B1 TV, că seceta se suprapune peste criza COVID-19, ceea ce agravează situația și mai mult. Potrivit oficialului, nu mai puțin de 1,1 milioane de hectare de culturi sunt afectate de seceta fără precedent. Cele mai afectate zone sunt Constanța, tulcea, Botoșani, Ialomița, Timiș și Buzău. Ministrul Agriculturii a mai spus că, dacă perioadele de secetă se vor accentua, în anii următori trebuiesc făcute investiții masive în sistemele de irigații. Suprafața pe care se irigă în prezent este de 322.032 hectare, iar apă este pe 2.355 kilometri de canale

Ministrul Agriculturii a mai spus că până acum sunt înregistrate 1,1 milioane de hectare de culturi afectate de secetă din cele 2,9 milioane hectare care au fost însămânțate în toamnă cu grâu, orz, orzoaică și rapiță. Cele mai afectate zone sunt Moldova și Dobrogea. Totodată, acesta a riterat faptul că agricultorii vor fi despăgubiți.

Agricultorii români au cerut despăgubiri pentru 1,6 milioane de hectare care ar fi fost afectate de secetă. Însă ministrul Agriculturii spune că, în unele județe, suprafața de pe hârtie o depășește pe cea reală, a terenurilor cultivate.

“Anul acesta a fost unul deosebit. Evoluția pandemiei COVID-19 s-a suprapus, din nefericire, în multe zone din țară, mai ales în Moldova și Dobrogea, cu o secetă extrem de puternică, nemaiîntâlnită în ultimii 40-50 de ani. Încă din primăvară am anunțat fermierii că toți cei care vor fi afectați de această secetă vor fi despăgubiți, drept pentru care am elaborat acel ordin comun cu Ministerul de Interne, s-au constituitcomisiile pentru situații de urgență care monitorizează și cuantifică pagubelor produse de secetă. Astfel vom avea o situație cât mai clară și vom oferi despăgubiri cât mai eficient.

Până la această oră, se pare că suprafața care este calamitată este de 1,1 milioane hectare. Asta dacă ne raportăm la cele 2,9 milioane hectare care au fost însămânțate în toamnă cu grâu, orz, orzoaică și rapiță”,a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

Cele mai calamitate județe din acest punct de vedere sunt:

-Constanța, cu 329.000 de hectare, cam 68% din suprafața arabilă

-Tulcea, cu 122.000 de hectare

- Botoșani, cu 105.000 hectare

-Ialomița, cu 103.000 hectare

-Timiș, cu 75.000 hectare

- Buzău, cu 69.000 hectare

“Sigur, aici s-a pus și problema capacității de irigare și dacă s-a spus că s-a predat un sistem de irigații la cheie, care putea să irige 840.000 de hectare, eu vă spun că în niciun an nu s-a irigat mai mult de 300.000 de hectare, pentru că asta este posibilitatea reală, după ce s-au făcut acele reabilitări a infrastructurii de irigare”, a mai spus Oros.

Astăzi, România irigă pe maximum 320.000 de hectare, având 2.600 de kilometri de canal.

“Dacă, în următorii ani, situația precipitațiilor va fi aceeași, și zone tot mai mai mari vor fi afectate de secetă, care nu au capacitate de irigare, vom fi nevoiți să pornim un program foarte consistent privind aceste irigații, în care folosim rețeaua hidrografică a țării.

Un asemenea program durează câțiva ani, fiind vorba despre investiții de miliarde de euro”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.