Ministrul Agriculturii cere promovarea consumului de produse românești prin educație. Oros: „Prin lege nu vom putea obliga pe nimeni” / Ce spune liberalul despre așa-zisul dublu standard est-vest (VIDEO)

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a explicat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că magazinele nu pot fi obligate prin lege să vândă produse românești, dar că promovarea acestui tip de consum se poate face prin educație, în special în ceea ce privește copiii.



„Oricâtă reglementare s-ar face, dacă nu există o reglementare a consumatorului, nu vom ajunge nicăieri. Este foarte importantă, și eu și în celălalt mandat, când eram în Comisia de învățământ, am spus că atât în familie, cât și în școală, trebuie să le repetăm copiilor noștri să mănânce sănătos și să le explicăm noi și profesorii să mănânce românește. Prin lege, nu vom putea obliga pe nimeni să vândă, în magazine, produse românești”, a declarat Adrian Oros, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Totodată, noul ministru al Agriculturii a vorbit și despre discursul promovat de vechea administrație privind presupusul dublu standard est-vest, despre care a subliniat că a fost respins în urma unei analize la nivel european.



„A fost scandalul acela, tot cu iz electoral, cu dublul standard. România n-a vrut să participe atunci la acea analiză, care s-a făcut, pentru că, spuneau cei de la ANPC pe vremea aceea, noi fiind la președinția Consiliului (n.r. - UE), n-are rost sau nu e indicat să ne implicăm. Toate celelalte state au intrat în acest screening. S-au recoltat vreo 1.500 de probe. S-au constatat, într-adevăr, diferențe, chiar semnificative, între produse care purtau aceeași denumire în locuri separate, dar nu s-a găsit acea corelație est-vest. Adică nu toate produsele proaste erau dirijate spre zona est, și toate produsele mai bune spre zona vest, dar erau într-adevăr diferențe semnificative între produse, care aveau aceeași denumire și care trebuiau să aibă aceeași compoziție, fabricate în locuri diferite”, a adăugat Oros.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.