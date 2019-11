Ministrul Agriculturii a trimis Corpul de Control la aprozarele lui Petre Daea: Au fost sesizare posibile ”probleme cu iz penal” (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a trimis Corpul de Control pentru verificări la aprozarele lui Petre Daea. Ministrul Agriculturii a recurs la această măsură, după ce mai multe persoane din Consiliul de Administraţie al magazinelor "Unirea", i-ar fi transmis că acolo sunt "probleme cu iz penal", informează B1 TV.

Ministrul Agriculturii a trimis Corpul de Control la Casa de Comerţ pentru produsele agroalimenatare Unirea. Adrian Oros spune că nu ştie ce măsuri vor fi luate, dar ştie că sunt nereguli mari acolo.

"Nu ştiu exact cum rămâne cu magazinele Unirea, pentru că în prima mea zi de mandat cei din Consiliul de Administraţie au venit să-mi spună că acolo ar fi, şi citez, 'probleme cu iz penal' iar 'magazinele sunt nişte butaforii'. Drept pentru care am trimis Corpul de control, să vedem dacă într-adevăr aşa este. Sper să nu fie ceea ce au spus dânşii şi, de la o idee, sigur, iniţial bună, aceea de a ajuta producătorii mici să aibă unde să-şi depoziteze şi unde să-şi valorifice produsele, să se ajungă la cu totul altceva. La interese clientelare şi cu iz penal, repet, citez ce au spus cei din Consiliul de Administraţie.", a declarat Oroş, potrivit Adevărul.

Contactat de B1 TV pentru o reacţie, fostul ministru, Petre Daea, s-a arătat iritat de controlul dispus la aprozarele sale.

Casa de Comerţ Agroalimentar "Unirea" a deschis două magazine, unul în Sibiu şi unul în Bucureşti, din lanţul de 60 de magazine cu produse tradiţionale provenite de la micii producători români propuse a fi deschise în acest sistem. Casa de Comerţ intenţiona să pună la dispoziţia micilor producători centre de colectare a produselor, inclusiv unele mobile, dar şi o reţea de distribuţie.

