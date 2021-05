Ministrul Agriculturii, despre obiecțiile Comisiei Europene privind proiectele de irigații din PNRR: Nu e totul pierdut. Noi încercăm să le explicăm că modul în care vrem să exploatăm resursele de apă nu va prejudicia mediul (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vorbit marți, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre obiecțiile Comisiei Europene legate de Planul Național de Redresare și Reziliență. Executivul comunitar a respins mai multe proiecte din PNRR, printre care fondurile pentru sistemul de irigații.

Adrian Oros, despre proiectele de irigații din PNRR, respinse de Comisia Europeană: Vom îndeplini și acel criteriu legat de mediu

Adrian Oros susține că Guvernul va încerca să convincă Comisia Europeană că planurile avute în vedere de autoritățile române în privința irigațiilor nu vor afecta mediul.

”Nu e totul pierdut. Chiar azi am mai avut o întâlnire cu Comisia (Comisia Europeană – n.r.), urmează să mai avem astfel de întâlniri tehnice unde să aducem precizări și să demonstrăm că ceea ce vrem noi să facem nu dăunează semnificativ. Vom îndeplini și acel criteriu legat de mediu. Am încercat și azi să explic că există studii în ultimii ani care arată că zona de sud-est a țării noastre este într-un proces de deșertificare intens, că rezervele de apă din sol au scăzut semnificativ în ultimii 40 de ani și că trebuie făcut ceva, fiecare țară din zonă trebuie să aibă o strategie de gestionare a apei. De aceea, anul trecut, când am găsit această oportunitate a PNRR-ului, primul proiect la care m-am gândit a fost legat de infrastructura care gestionează apa în mod durabil și responsabil. Am explicat Comisiei că noi dorim să folosim resursele de apă pe care le avem fără să afectăm corpurile de apă și că ne supunem legislației de mediu (...) și că vom reabilita infrasctructura astfel încât să utilizăm apă mai puțină, energie mai puțină, energie verde, crescând suprafața umedă a țării”, a spus Oros.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Întrebat care au fost obiecțiile Comisiei Europene cu privire la impactul asupra mediului, Adrian Oros a răspuns: ”Ei au cerut tot timpul explicații legat de acest aspect, că lucările pe care le vom face nu vor prejudicia semnificativ mediul. Noi încercăm, de fiecare dată, să le explicăm că modul în care vrem să exploatăm această resursă importantă care este apa nu va prejudicia mediul, nu va afecta biodiversitatea, nu va polua, nu va epuiza corpurile de apă”.

În cazul irigațiilor, Comisia Europeană a constatat că proiectele se bazează pe o tehnologie depășită, bazată pe un consum intensiv de energie. Comisia a avut aceeași obiecție și față de Fondul de reziliență, un program de 4 miliarde de euro, prin care guvernul voia să pună fonduri la dispoziția primarilor de orașe și comune pentru reducerea disparităților teritoriale, tranziția verde și digitalizare.Prefectul Capitalei a dat vestea mult așteptată! De când se relaxează restricțiile