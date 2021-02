Ministrul Agriculturii, despre promovarea vinului românesc. Adrian Oros: Aștept în continuare dorințe de colaborare mai concrete de la organizațiile din domeniul vitivinicol

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a declarat joi, la conferința „Orașe și comunități. Viziune 2030”, că așteaptă în continuare „dorințe de colaborare mai concrete” de la organizațiile sectorului vitivinicol pentru promovarea vinului românesc, promovare despre care spune că a constatat și el că „este prea mică și e păcat”.

Ce a spus Adrian Oros, ministrul Agriculturii, despre promvoarea vinului românesc

„Sigur există ONVPV şi există ONIV-ul. Eu am avut de-a lungul anului trecut câteva întâlniri cu aceste organizaţii unde am discutat chiar despre promovarea vinului românesc şi am încercat să sugerez şi eu... cum am auzit, că nu mă pricep la toate... am înţeles că în alte ţări vine şi statul cu o contribuţie, vine şi sectorul respectiv cu o contribuţie pentru a face promovare. Am văzut cât de eficienţi sunt la promovare colegii dvs din Republica Moldova. Eu aştept în continuare ca din partea organizaţiilor din domeniul vitivinicol să vină spre noi, să zic aşa, nişte dorinţe de colaborare mai concrete, pentru că noi suntem deschişi cel puţin în partea aceasta de promovare care şi eu am constatat că este prea mică şi e păcat", a declarat ministrul Adrian Oros, potrivit Agerpres.

Astfel, demnitarul a răspuns la întrebarea unui întreprinzător bihorean, care îl întrebase dacă se gândește la o campanie de promovare a vinului românesc la nivel național sau la a investi în marketingul vinului românesc peste hotare. În condiţiile pandemiei, a spus acesta, s-a dezechilibrat piaţa amonte şi aval de sectorul HoReCa, stocurile rămase din cauza inactivităţii fiind masive.

Ministrul Agriculturii a explicat că se încearcă salvarea oricărui sector agricol și a amintit de plățile făcute în 2020 pentru distilare şi de cei 500 de euro pe hectar compensaţii.

„Anul trecut atât din bani europeni, cât şi de la buget am venit cu aceste compensări de pierderi din cauza evoluţiei Covid în toate domeniile de activitate. Ştiţi şi dvs că am avut două măsuri: una privind distilarea vinului şi un ajutor de 500 de euro pe hectar. Atunci am avut o reacţie din partea altor sectoare că era prea mult. Noi am fixat acea sumă după ce am discutat cu sectorul şi după ce am făcut nişte analize şi am stabilit că acea sumă a fost una realistă la ceea ce aveam disponibil în buget. Orice strategie o gândim în funcţie de banii pe care îi avem la dispoziţie", a mai spus Adrian Oros, ministrul Agriculturii.