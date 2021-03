Ministrul Agriculturii, precizări despre Ajutorul Național Tranzitoriu. Adrian Oros: Cea mai mare parte a sumei va merge ca ajutor Covid către fermieri și animale aflate acum în baza de date (VIDEO)

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a făcut o serie de precizări despre Ajutorul Național Tranzitoriu, marți, într-o conferință de presă, și a anunțat că banii pentru animale existente vor merge către fermieri sub formă de ajutor Covid, „ca să ajungă cât mai corect”.

„„Săptămâna trecută am prezentat măsurile referitoare la schemele de sprijin și ajutoarele de minimis finanțate din bani de la bugetul național, cele care erau lansate, și am spus că urmează și altele. Pentru ajutorul național tranzitoriu, atunci am spus că există o Hotărâre de Guvern demarată privind ajutorul național tranzitoriu în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic cu excepția bovinelor. Am așteptat întâlnirea de aseară, am avut și în weekend o întâlnire cu mediul asociativ, în așa fel încât să facem ca acești bani, care, sigur, anul acesta sunt mai puțini pentru că bugetul este diminuat, să ajungă la cei care dețin cu adevărat animale. Știți cu toții că există în regulamentul european acea dată istorică, 2013, după care se acordă acest ajutor național tranzitoriu doar la specia bovină. Este o nemulțumire și în rândul fermierilor crescători de bovine, este o nemulțumire și a noastră, a celor din administrație, că regulamentul obligă cumva să ne raportăm la această dată istorică, iar banii să ajungă și la animale care nu mai sunt, uneori chiar la fermieri care nu mai au animale”, a declarat ministrul Agriculturii.

El a precizat că la bovine-carne plafonul a fost fixat la 6 milioane, în timp ce la lapte plafonul este de 2 milioane.

Aceste plafoane se vor repartiza tuturor animalelor care au fost la data istorică. Cea mai mare parte a sumei, în schimb, va merge către fermieri și animale care acum sunt în bazele de date, sub formă de ajutor Covid. (...) Anul acesta, acea comunicare de la Comisie a fost completată în așa fel încât țările membre pot să acorde și pe parcursul acestui an, pentru că din nefericire criza sanitară și criza economică continuă. Pot să acorde măsuri de compensare a pierderilor și anul acesta. Banii pentru bovine, asta a fost înțelegerea aseară cu toți reprezentanții asociațiilor din creșterea bovinelor, ca să ajungă cât mai fidel, cât mai corect, pentru animale existente, banii din ANT o să îi dirijăm ca ajutor sau sprijin Covid”, a adăugat Adrian Oros.