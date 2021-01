Ministrul Agriculturii: Prin PNRR au fost alocate 6.5 miliarde de euro / Avem proiectele pregătite, așteptăm aprobarea de la Comisia Europeană (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a explicat luni seară, la „Dosar de politician”, pe B1 TV care ar urma să fie investițiile din argicultură în România, dar și ce soluții au fost adoptate pentru a combate efectele secetei din 2020.

„Anul trecut a fost o seceta extremă, a fost o secetă puternică, cel puțin așa spun specialiștii și în cele 1.2 milioane de hectare afectate pentru culturile din toamnă am încercat să oferim despăgubiri de aproximativ 200 de euro pe hectar. Sigur aceste despăgubiri ale fermierilor, dar acestea au fost posibilitățile.

Recolta a fost slabă pentru că a fost o lipsă acută de apă. Ca prioritate, în Programul de Reziliență, pentru că doar acolo am identificat sume consistente care într-un timp scurt să refacă tot sistemul de gestionare a apei. Banii care vin fin finanțările anuale trebuie să meargă pentru plățile directe și pentru măsuri.

Producția a scăzut anul trecut cu aprox. 35%. Anul acesta producția de grâu a fost undeva sub 6 milioane de tone, dar consumul intern al României este sub 4 milioane. Aici discutăm de 2.2 milioane pentru panificație și cam 550.000 de tone de semințe, 400.000 de tone de grâu furajer și 500.000 de tone de grâu pentru producția alcoolului, dar au scăzut exporturile.

Am încercat să compensăm abciza la motorină. (...) Toată motorina care este utilizată, atât în sectorul vegetal cât și în cel zootehnic, acoperind prin rambursare această abciză și o plătim cu o întârziere de un trimestru, respectiv un semestru. Am achitat toate cheltuielile făcute de agricultori în tot ceea ce înseamnă agricultură, pentru motorină, în anul 2020 până în semestrul II. Este un program pe care l-am preluat și l-am prelungit până în 2023. Este o schemă de ajutor de stat prin care încercăm să acoperim și aceste cheltuieli”, a explicat Oros.

Referitor la sistemul de irirgații, Adrian Oros a precizat că fondurile primite din buget sunt de 300 de milioane de lei, urmând să primească o sumă mai consistentă odată ce PNRR-ul va fi aprobat de către Comisia Europeană.

„Pentru programul național, din bani de la buget, am primit o sumă care sper să treacă la legea bugetului, de aproximativ 300 de milionae de lei, pentru că ne bazăm pe aprobarea PNRR, în care am prins sume mai consistente, 6.5 miliarde de euro pentru tot ceea ce înseamnă această infrastructură de gestionare a apei și aici nu mă refer doar la irigații, ci și la prevenirea deșertificării și extinderea sistemului anit-grindină. Până în 2023 trebuie demarate toate sumele. Avem proiectele pregătite, așteptăm aprobarea de la Comisia Europeană”, a explicat Ministrul Agriculturii pentru B1 TV.

