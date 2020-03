Ministrul Agriculturii spune că sunt probleme cu aprovizionarea și cu prețurile la alimentele din import

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a explicat luni modificăriloe de prețuri din supermarketuri, în plină pandemie de coronavirus. Oros a declarat la RFI că oscilațiile de preț au fost în primul rând efectul ‘comportamentului de cumpărare’, făcând referire la golirea rafturilor de către români în primele zile ale crizei.

Ministrul a mai precizat că prețurile alimentelor a revenit ulterior aproximativ la normal și au rămas crescute doar prețurile produselor de import.

„ Sunt mai multe tipuri de efecte, generate în primul rând de o modificare a comportamentului de cumpărare, mai mult, decât de o problemă de producție sau aprovizionare. Dacă în primele zile după criză toată lumea a făcut stocuri, au alergat prin magazine și au cumpărat cantități foarte mari de alimente, iar prețurile au crescut semnificativ, apoi, în următoarea săptămână vânzările au scăzut, prețurile au revenit aproximativ la normal, au rămas crescute doar cele care vin din import, pentru că acolo există o oarecare îngreunare a transportului mărfurilor. Sigur, acest lucru este general, se întâmplă în toată Europa, sunt culoare de transport pentru alimente, pentru medicamente, dar situația nu este asemănătoare cu cea dinainte de criză, deci viteza de aprovizionare este mult mai mică și aici sunt probleme cu aprovizionarea și cu prețurile la alimentele din import”, a spus Oros.

Ministrul Agriculturii a mai spus că, în privința aproviziuonării, ar putea exista ceva probleme.

” Eu pot să asigur populația că autoritățile vor face tot ceea ce depinde de ele, ca să nu se întâmple acest lucru, dar trebuie să înțeleagă și populația și producătorii și procesatorii și comercianții, toți trebuie să înțelegem în această perioadă că trebuie să ne comportăm responsabil, că trebuie să facem eforturi și dacă e de câștigat, câștigăm toți, dacă e de pierdut, să pierdem toți. Să nu existe unii care să încerce în această situație de criză, care este tragică și care poate deveni și mai complexă, să câștige de pe seama acestei crize”.

Totodată, acesta spune că producătorii au semnalat că au stocuri mari de alimente, iar acet lucru vine pe fondul închiderii restaurantelor, fast-food-urilor, dar și a aprovizionării scăzute a cetățenilor, obligați prin Ordonanță militară să stea în casă.

Oros a mai precizat că nu este de acord cu plafonarea prețurilor la raft deoarece acest lucru poate duce la falimentarea producătorilor și procesatorilor mici.

„ Am discutat cu toți actorii din piață, comercianții, producătorii și procesatorii, pentru că noi atunci când s-a declanșat criza, a doua zi am făcut un grup de lucru, cu toate segmentele acestui lanț de aprovizionare, producători, procesatori și comercianți. Dacă vine statul și în mod brutal intervine și fixează doar prețul la raft, fără să existe o negociere prealabilă între toți actorii acestui lanț de aprovizionare, cei care dispar primii de pe piață, cei care sunt afectați și pot fi falimentați sunt exact cei mici, producătorii mici și procesatorii mici. Or în România, producătorii mici și procesatorii mici sunt cei români. Noi nu avem de gând să se întâmple acest lucru cu ei”, a mai spus sursa citată.