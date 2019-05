Ministrul Andronescu: ”Am votat cu speranţa că cei care merg acolo ne vor reprezenta şi vor sluji România”

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale, a declarat, duminică, că a votat cu speranţa ca aceia care vor reprezenta România în Parlamentul European să slujească ţara aşa cum trebuie, potrivit Agerpres.



„Am votat cu speranţa că cei care merg acolo ne vor reprezenta şi vor sluji România. Este un cuvânt care mie îmi place foarte mult, pentru toţi cei care se află în piaţa publică să spunem aşa - trebuie să îşi slujească ţara. Am votat şi cu speranţa că vom fi parte din deciziile care se iau, decizii care nu sunt deloc puţine şi afectează practic toată populaţia României şi, de aceea, este foarte bine să avem reprezentanţi acolo care să fie şi profesionişti şi să susţină România", a spus, duminică, Andronescu.



Totuși, demnitarul a precizat că nu a votat la referendum întrucât "nu trebuie amestecate lucrurile".



„Nu am votat (la referendum - n.r.), pentru că eu cred că nu trebuia să amestecăm lucrurile. Sunt de acord că vocea poporului trebuie să conteze permanent şi poporul poate fi consultat oricând, dar încercarea aceasta de a asocia cu alegerile europarlamentare mie, personal, nu mi-a plăcut şi am spus lucrul acesta înainte de a se decide şi, ca urmare, am respectat ceea ce am gândit", a explicat Ecaterina Andronescu.