Nicolae Ciucă și-a prezentat, joi, bilanțul primului an de mandat în funcția de ministrul al Apărării Naționale. Principala linie de efort, a subliniat demnitarul, a fost „consolidarea apărării naționale și asigurarea cetățeanului român că Armata Română este în măsură să își facă datoria”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Nicolae Ciucă, la bilanțul primului an de mandat ca ministrul al Apărării Naționale

„Au fost două elemente, două linii de efort pe care noi le-am urmărit. Prima a fost aceea a continuării programului de înzestrare și consolidare a capabilităților Armatei Române pentru a spori credibilitatea și a fi în măsură să asigure tot ceea ce ține de rolul acesteia, și anume apărarea națională. De asemenea – sigur că niciodată lucrurile nu se derulează cum am plănuit – a trebuit ca odată cu începerea anului 2020 atât țara noastră, cât și toate țările europene, și nu numai, extensie la nivelul Globului, să facem față provocării generate de pandemia COVID-19. În toate aceste condiții și cu asumarea, cum spuneam, principalei linii de efort, și anume consolidarea apărării naționale și asigurarea cetățeanului român că Armata Română este în măsură să își facă datoria, am determinat împreună cu echipa de conducere a Ministerului Apărării Naționale tot ceea ce aveam de făcut și, de altfel, tot ceea ce aproape am realizat, motiv pentru care doresc să le mulțumesc tuturor celor care fac parte din conducerea Ministerului Apărării Naționale, din Statul Major al Apărării”, a declarat Nicolae Ciucă.

Ministrul Apărării a explicat că, pe de o parte, atenția a fost concentrată pe programele deja demarate de înzestrare, dar totodată atenția s-a focalizat și pe găsirea elementelor principale „prin care să putem să demarăm noi programe de înzestrare”.

„Foarte pe scurt, în primul an de mandat, am concentrat activitatea direcțiile principale pe care le vedem cu toții afișate pe slide, am discutat și am continuat să ne focalizăm atenția pe ceea ce înseamnă programele deja care au fost demarate și, totodată, să găsim elementele principale prin care să putem să demarăm noi programe de înzestrare. Am dorit ca toate aceste activități să se înscrie în ceea ce este prevăzut în Strategia Națională de Apărare, în Carta Albă a Apărării, ca țara noastră să își consolideze profilul și credibilitatea în cadrul Alianței Nord-Atlantice și în Uniunea Europeană. Știm cu toții cei trei piloni pe care noi ne bazăm tot acest demers, și anume statutul de membru Aliat, membru al Uniunii Europene și parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite, adăugând totodată partea de responsabilitate a noastră, a tuturor în ceea ce privește demersul de consolidare a capabilităților de apărare națională”, a adăugat ministrul Nicolae Ciucă.