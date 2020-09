Ministrul Bogdan Gheorghiu și Vergil Chițac, discuții despre dezvoltarea centrului istoric din Constanța. Candidatul PNL a reclamat lipsa unui masterplan pentru oraș: „Nu există viziune, nu există nimic” (VIDEO)

Problema centrului istoric din Constanța este că s-au făcut foarte multe retrocedări în zonă, iar „privații unii nu vor, alții n-au putere financiară”, și atunci singura pârghie de acțiune a statului este amendarea prin direcția de specialitate a zonei, a explicat Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, într-o discuție cu Vergil Chițac, candidatul PNL la Primăria Constanșța.

Cei doi s-au plimbat prin centrul istoric al orașului de la malul mării și au vorbit despre strategia de dezvoltare a zonei, reclamând lipsa de acțiuni a administrațiilor social-democrate din Constanța în ceea ce privește impulsionarea proceselor de restaurare.

