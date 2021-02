Ministrul Cătălin Drulă: Avem un buget record la Transporturi, de 14,1 miliarde de lei (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, spune că domeniul pe care îl gestionează are parte de un buget-record în acest an, cu 10% mai mare față de execuția bugetară din 2020.

”Am fost la Parlament astăzi, am reușit în aceste condiții dificile ale acestui an, cu deficit bugetar mare din cauza crizei pe care o traversăm, am reușit să avem un buget, zic eu, record la Transporturi, de 14,1 miliarde de lei. Asta înseamnă o creștere 10% față de execuția bugetară de anul trecut, adice față de ce s-a cheltuit în 2020. Avem o sumă, iarăși record, de 8 miliarde de lei pentru investiții din fonduri europene. Asta înseamnă autostrăzi, căi ferate, pe naval, pe aerian. Avem sume foarte mari și în creștere, 1,4 miliarde de lei pentru întreținerea rețelelor feroviare existente, e important să și întreținem ce avem, nu numai construcțiile noi. Astea sunt două lucruri care ne dor în România. Avem o creștere de 10% și la sumele pentru rutier, 617 milioane de lei. Deci, practic, am reușit, au înțeles și colegii de coaliție să ne respectăm această promisiune din programul de guvernare comun, să punem investițiile în centrul agendei acestui Guvern. Acum rămâne să trecem la treabă și să executăm acest buget”, a declarat Cătălin Drulă în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat.

