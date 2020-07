Ministrul Costel Alexe: „Suntem prima autoritate de mediu din Europa care va avea o rețea proprie de senzori în administrarea sa”

Ministerul Mediului este prima autoritate de mediu din Europa care va avea o rețea proprie de senzori în administrarea sa, susține Costel Alexe, ministrul Mediului. Investiția pentru modernizarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului are o valoare de 3,17 milioane de euro, dintre care 2,17 milioane de euro vor fi asigurați de către Administrația Fondului pentru Mediu, iar restul de 1 milion din fonduri europene.

