Ministrul Cristian Ghinea, despre PNRR: Am avut un dialog cu PSD, deși nu pot să spun că am găsit de cealaltă parte a mesei mesaje rezonabile / Ce pași urmează după ce planul a fost depus la Bruxelles (VIDEO)

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a explicat miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, ce pași urmează după ce România a depus la Bruxelles Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”Comisia Europeană, potrivit regulamentului, ia fiecare plan trimis de guvernul național și îl evaluează pe 11 criterii. (...) Acest efort colosal pe care colegii mei din ministere le-au făcut în ultimele luni a fost să aducem planul până la punctul în care să mai rămână niște chestiuni mici de reglat și cred că suntem acolo”, spune oficialul guvernamental.

Întrebat dacă peste două luni e posibil ca Guvernul să anunțe că anumite aspecte din PNRR au fost modificate, Ghinea a răspuns: ”Vor mai fi mici ajustări, dacă vor mai fi. Este un volum atât de mare de date și de informații, și de angajamente și pot să fie interpretări diferite. Comisia Europeană va scrie o scrisoare de evaluare (...), prin care ni se va spune o intenție de evaluare. Dacă sunt foarte puncte critice, atunci ne exprimăm disponibilitatea să mai modificăm niște chestiuni, să înlocuim anumite investiții cu altele, să clarificăm anumite aspecte”.

În legătură cu suspiciunile PSD că vor fi favorizați primarii din formațiunile care fac parte din coaliția de Guvernare, Cristian Ghinea a precizat: ”PSD e ca în bancul ăla cu de ce ai șapcă și n-ai bască. Orice am face noi, oricum găsesc să critice. Au criticat până și faptul că am spus că acum o lună că îl trimitem pe 31 mai și au criticat că de ce nu a fost trimis la ora 14, de parcă era ca la școală, trebuia să sune clopoțelul. L-am trimis la ora 15.30. Merită, ca partid, de opoziție, să dai un comunicat de presă că e ora 14 și n-a fost trimis? Sunt niște elemente de țăcăneală. În propunerea noastră de PNRR, acest fond de UAT se distribuie egal în interiorul unor categorii. La categoria municipii reședință de județ, toate municipiile primesc aceeași sumă. Ce poți să politizezi?”.

”Am avut un dialog cu PSD, deși nu pot să spun că am găsit de cealaltă parte a mesei mesaje rezonabile. Le-am spus că dacă au această suspiciune, să creăm un comitet de monitorizare al PNRR, care se va uita inclusiv la cum se distribuie banii. O să avem un comitet de monitorizaare – sindicate, patronate, Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor, Asociația Comunelor, Uniunea Națională a Consiliilor Județene, ONG-uri. Dacă este această suspiciune legitimă, iată cum putem rezolva”, a adăugat Cristian Ghinea.

