Ministrul Cseke Attila, despre numirea politică a prefecţilor: O să fie mai corect, curat şi cinstit (VIDEO)

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre numirea politică a prefecţilor, considerând că așa o să fie mai corect, curat şi cinstit.

„O să fie mai corect, curat şi cinstit. În sensul în care şi până acum, în ultimii 13 - 14 ani, oameni politici de la toate partidele, nu trebuie să ne ascundem aici, prin diverse concursuri pe la primării, autorităţi locale, au ajuns să deţină temporar o anumită funcţie publică, de unde au fost detaşaţi sau au exercitat cu caracter temporar aceste funcţii (de prefect; n.r.). Întotdeauna aşa s-a întâmplat în ultima perioadă şi noi am spus următorul lucru: hai să ne aşezăm în matca constituţională. Constituţia spune foarte clar, prefectul este reprezentantul la nivel local al Guvernului, Guvernul fiind politic, în orice ţară e politic, e votat de o anumită majoritate politică în Parlament. Statutul prefectului trebuie să fie un statut de demnitate publică”, a afirmat oficialul.

Acesta a mai spus că România a şi discutat cu Comisia Europeană în ultimii ani subiectul.

„Comisia Europeană a spus un lucru foarte corect: domnule, vă rog eu frumos să delimitaţi odată linia de unde aveţi politic şi linia de unde nu aveţi nivel politic. Pentru că în ceea ce priveşte prefectura, nu este delimitat (...) Hai să facem ordine în această chestiune, să spunem lucrurilor pe nume. Acest proiect asta urmăreşte, nimic altceva”, a precizat Cseke Attila.

Totodată, ministrul a menţionat că inclusiv pe Legea salarizării prefecţii sunt deja pe categoria de demnitate publică.

