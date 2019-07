Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a declarat, vineri, că premierul Viorica Dăncilă va decide, în perioada următoare, ce autostradă va fi realizată cu finanțare de la stat în această guvernare, dat fiindcă i-a transmis trei propuneri din care să aleagă, potrivit Agerpres.

„Doamna prim-ministru a vorbit despre un proiect de infrastructură, de autostradă, cap-coadă, pe care s-o facem pe buget de stat, deci nu vorbim de fonduri europene (...) I-am prezentat care ar fi viziunea noastră, a Ministerului Transporturilor, acele obiective. Vorbim de un proiect matur, nu vorbim de un proiect care să înceapă de la zero (...) Am discutat trei proiecte cu doamna prim-ministru. Urmează să luăm decizia în perioada imediat următoare (...) Decizia o să o ia doamna prim-ministru în urma evaluărilor pe care le facem în momentul de faţă (...) Dânsa va anunţa care va fi acel proiect'', a spus Cuc, care nu a precizat despre care sunt propunerile exacte.

Șeful de la Transpoturi a povestit că, în anul 2017, i-a înaintat lui Mihai Tudose, premierul de la acea vreme, o propunere privind realizarea autostrăzii Brașov-Comarnic din fonduri de la bugetul de stat. Totuși, spune demnitarul, cei doi nu au ajuns la un consens, în condițiile în care primul-ministru de atunci dorea angajarea unui credit de la Banca Mondială pentru studiu de fezabilitate (SF), ideea fiind abandonată.