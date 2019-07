Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a anunțat că documentația pentru Autostrada Nordului, Petea-Suceava, va fi lansată până pe 15 august, potrivit Agerpres.

„Anunţasem iniţial că undeva în luna septembrie vom lansa documentaţia pentru Autostrada Nordului. (...) Am discutat şi cu compania şi cu cei de la achiziţii, am trezit pe toată lumea aseară, azi noapte - până pe 15 august lansăm documentaţia pentru Autostrada Nordului. Aşa am promis, aşa vom face. Domnului primar de la Beclean i-am spus aşa: că în momentul în care finalizează documentaţia, studiul de fezabilitate, pentru că s-a angajat să-l facă dânsul, în două luni de zile lansăm noi proiectarea şi execuţia”, a declarat Cuc, vineri, la Bistrița Năsăud.

Ba mai mult, demnitarul a precizat că, până la sfârșitul verii, se lansează procedura pentru proiectarea şi execuţia variantei de ocolire Bistriţa şi a adăugat că până la sfârşitul lunii august se va lansa documentaţia pentru proiectarea şi execuţia DN 17D, Beclean-Cîrlibaba.