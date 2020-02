Ministrul Culturii îi mulțumește Irinei Rimes: „Inițiativa noastră și-a atins scopul - toată lumea discută acum despre eveniment și despre Constantin Brâncuși”

Toată lumea discută acum despre Ziua Națională „Constantin Brâncuși” și despre persoana Constantin Brâncuși, a afirmat Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, după ce a numit-o pe Irina Rimes în poziția de ambasador al evenimentului, potrivit G4Media.ro.

„Îi mulțumesc Irinei Rimes pentru că inițiativa noastră și- a atins scopul: toată lumea discută acum despre eveniment și despre Constantin Brâncuși”, a spus Bogdan Gheorghiu, după ce instalarea Irinei Rimes în poziția de ambasador al Zilei Naționale „Constantin Brâncuși” a stârnit discuții diverse.

„Probabil că un milion de tineri care erau virgini într-ale lui Brâncuși vor afla acum de existența marelui sculptor”, a mai spus ministrul Gheorghiu, citându-l pe Lucian Mândruță.

Cântăreaţa Irina Rimes a fost desemnată ambasadoar al Zilei Naţionale „Constantin Brâncuşi”, potrivit unui anunţ făcut joi de Ministerul Culturii. Artista a declarat, la o conferinţă de presă din aceeași zi, că este onorată să deţină acest titlu şi că, din această ipostază, este posibil să susţină demersul prin postări online.

„Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. (...) Nu ştiu dacă sunt cea mai bună alegere pentru a face puntea între generaţii, dar mulţumesc pentru încredere. Aparent, eu nu ascult 5Gang, dar mă gândeam că poate ar trebui să apelăm şi la tinerii vloggeri, pentru că au mai mare influenţă. Ca o idee, pe viitor”, a spus Irina Rimes.

Întrebată cum va contribui concret la Ziua Naţională „Constantin Brâncuşi”, ea a spus: „Eu ştiu să cânt şi să vorbesc. Mai mult să cânt”. A precizat că nu va face un cântec dedicat artistului plastic, ci s-ar rezuma la a publica mesaje pe reţelele sociale.