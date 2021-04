Ministrul Culturii, pe B1 TV, despre scenariile pentru organizarea evenimentelor. Bogdan Gheorghiu: Eu zic că de la mijlocul verii, undeva după 15 iulie, putem discuta de desfășurarea marilor festivaluri (VIDEO)

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a vorbit despre scenariile luate în calcul pentru organizarea evenimentelor, marți, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Irina Petraru, și a explicat că marii organizatori pledează pentru varianta privind crearea unui filtru epidemiologic la intrare, în timp ce pentru micii organizatori ar putea fi implementată o soluție fără un astfel de filtru, dar cu restricții de protecție sanitară.

