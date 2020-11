Ministrul Culturii: „România, din motive și economice, și strategice, va exploata gaze în Marea Neagră. Cu atât mai stringentă devine această nevoie de a cartografia platforma continentală a Mării Negre”

România va exploata gaze în Marea Neagră, din motive economice și strategice, astfel că nevoia de a cartografia platforma continentală a Mării Negre devine „cu atât mai stringentă”, a subliniat miercuri Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, care a precizat că a demarat deja acest proiect. „Sigur că întreaga cartografiere, din punct de vedere patrimonial, va dura undeva între șapte și 10 ani, dar vom acționa pe segmente”, a explicat demnitarul.

