Ministrul român al Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, a declarat în conferința de presă susținută alături de omologul moldovean, Nicolae Popescu, în marja Reuniunii Anuale a Diplomației Române, că obiectivul strategic al României în relație cu Republica Moldova rămâne acela de a susține ferm parcursul european.

"Au fosta amintite oportunitățile politice dar și concrete sectoriale care se deschid pentru cooperarea între țările noastre în regiunea Mării Negre. Acestea au devenit posibile prin rezultatele României în timpul președinției, de adoptarea agendei maritime comune pentru Marea Neagră și la concluziile Consiliului privind rolul Uniunii privind cooperarea regională la Marea Neagră. Totodată am avut astăzi o discuție sinceră, o discuție de substanță în care am arătat că obiectivul strategic al României în relație cu Republica Moldova rămâne acela de a susține ferm parcursul european.

Am încurajat valorificarea vizitei doamnei Maia Sandu efectuată la București, pe data de 2 iulie, și a reuniunii grupului de lucru interministerial mixt Romania-Republica Moldova, din 23 iulie, inclusiv în perspectiva viitoarei ședințe comune între cele două guverne.

Dorim să ne concentrăm pe proiectele de maxim impact pe termen scurt și mediu care să fie realizate în perioada următoare cu scopul acordării unui sprijin concret pentru consolidarea orientării pro-europene. Un accent special va fi acordat proiectelor de interconectare în domeniul energetic. Totodată vom continua ca prin tot ceea ce facem să punem cetățeanul în centrul eforturilor noastre”, a declarat ministrul Ramona Mănescu.

Ea subliniat totodată perspectiva unui transfer de expertiză oferit de statul român către instituțiile din Republica Moldova.

“Am convenit ca în plus să facem și un demers de identificare a posibilităților de transfer de expertiză. Am confirmat disponibiltatea noastră pe linia sprijinului care poate fi acordat din partea MAE. L-am asigurat pe domnul ministru Nicolae Popescu că Republica Moldova va avea cel mai sincer susținător în România. Totodată, am subliniat importanța decisivă a continuării în ritm susținut a reformelor asumate deja în baza acordului de asociere cu Uniunea Europeană”, a mai precizat Ramona Mănescu.

În privința situației din Transnistria, ministrul Ramona Mănescu a precizat că România susține reglementarea conflictului cu respectarea integrității teritoriale și a suveranității Republicii Moldova.

“În discuțiile pe care le-am avut am subliniat importanța majoră acordată de România reglementarii conflictului din regiunea transnistreană cu respectarea integrității teritoriale și a suveranității Republicii Moldova și mai ales cu neafectarea vectorului său european (...) Îl asigur încă o dată pe domnul ministru Popescu de deplina mea deschidere și a MAE pentru continuarea excelenței colaborări în spiritul parteneriatului strategic pentru continuarea integrării”, a conchis Ramona Mănescu.

La rândul său, ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova, Nicolae Popescu, a subliniat sprijinul oferit de România pentru readucerea în Republica Moldova a asistenței europene, a sprijinul politic dar și financiar “datorită căruia și fără de care Republica Moldova nu poate exista ca stat”.

“Este o onoare și o plăcere să mă regăsesc la București. Este a treia vizită pe care o efectuez de când sunt ministru de externe. Intensitatea acestor vizite se datorează relației speciale și strategice care există între România și Republica Moldova. Mi-am exprimat dorința de a progresa pe mai multe obiective. În primul rând am discutat despre agenda noastră de cooperare europeană. Republica Moldova s-a aflat într-o situație de izolare crescândă față de UE sub guvernarea precedentă din cauza mai multor abuzuri antidemocratice de la Chișinău. Până acum trei luni Republica Moldova avea finanțarea europeană sistată, din cauza evoluțiilor negative de la Chișinău, SUA nu mai ofereau asistență. Astăzi noua guvernare de la Chișinău redeschide ușile din occident, redeschide ușile din UE, de la Washington. Pe foarte multe dosare avem sprijinul deschis al României. Ne reajută să readucem în Republica Moldova asistența europeană, sprijinul politic dar și financiar datorită căruia și fără de care Republica Moldova nu poate exista ca stat", a declarat ministrul Nicolae Popescu.

Acesta a precizat că speră să fie adoptată o nouă declaraţie privind cooperarea strategică Bucureşti - Chişinău pentru următorul deceniu.



"Se împlinesc curând zece ani de la declaraţia privind instituirea unui Parteneriat strategic între România şi Republica Moldova şi ne-am dori adoptarea unei noi declaraţii care să pună bazele cooperării noastre strategice şi pentru următorul nostru deceniu. În plan bilateral avem foarte multe proiecte de cooperare concretă, pentru că obiectivul nostru ca Guvern de la Chişinău este să dezvoltăm şi să ne mişcăm dintr-o situaţie în care avem o comunitate de istorie, limbă şi cultură într-o situaţie în care mai avem şi o comunitate de infrastructură pe cât mai multe domenii posibile, în domeniul energetic, în domeniul telecomunicaţiilor, al comunicaţiilor, al investiţiilor, pentru că doar prin realizarea acestor proiecte concrete Republica Moldova poate fi ancorată şi mai ferm în spaţiul european cu sprijinul şi prin România şi ţinând cont de faptul că mâine este Ziua de independenţă a Republicii Moldova noi ne dăm foarte bine seama că procesul de consolidare al Republicii Moldova continuă", a afirmat Popescu, în declaraţia de presă comună susţinută cu ministrul român de Externe, Ramona Mănescu.