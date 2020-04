Ministrul de Finanţe anunță că rectificarea bugetară este aproape gata şi ar putea fi prezentată luni: 'Există deja o scădere de venituri estimată în jur de 20 de miliarde de lei' (VIDEO)

În contextul pandemiei de coronavirus, Guvernul Orban pregătește o rectificare bugetară extraordinară.

De altfel, ministrul Finanețelor, Florin Cîțu, a anunțat, joi, la începutul ședinței de guvern, că rectificarea bugetară este aproape gata şi ar urma să fie prezentată luni.

Cîțu a pecizat că specialiștii din Ministerul de Finanțe estimează o scădere de venituri cu 20 de miliarde de lei. Totodată, el cere mare atenție la cheltuirea banilor de la buget.

"Este adevărat, am şi anunţat public că există deja o scădere de venituri estimată în jur de 20 de miliarde de lei, şi o creştere de cheltuieli de aproape 12 miliarde de lei, deci în acest context trebuie să fim mult mai atenţi cu partea de cheltuieli din buget", a spus Cîţu.

În replică premierul Ludovic Orban a spus că “nu vom aplica vorba aceea: cere şi ţi se va da".

