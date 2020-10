Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, acuză PSD de 'subminarea economiei naționale': Voi cere comisie de ancheta pentru execuţia bugetară în perioada 2017-2019. Raportul merge direct la DNA

Ministrul de Finanțe, Florin Citu, acuză PSD de subminarea economiei naționale. Acesta a anunțat, vineri, că va cere la începutul anului viitor, în primele zile ale noului Legislativ înființarea unei comisii de anchetă parlamentare pentru execuția bugetară din perioadă 2017- 2019.





Ministrul de Finanțe a precizat că Marcel Ciolacu și „gasca lui”, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu sunt vinovați și trebuie să plătească pentru subminarea economiei naționale. Totodată, el precizează că va cere o anchetă pentru execuția bugetară din anii 2017, 2018, 2019, iar raportul îl va trimite procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.



“Ciolacu și gașcă lui sunt VINOVAȚI și trebuie să plătească pentru subminarea economiei naționale!



În primele zile ale noului Parlament voi cere comisie de anchetă parlamentară pentru execuția bugetară în perioadă 2017-2019. Raportul final merge direct la DNA.



În perioadă 2017-2019 România a fost singură tară din UE în care a crescut deficitul bugetar. Deficitul bugetar a crescut deși PSD a crescut taxe/impozite/accize existențe și a introdus taxe în TOATE sectoarele din economie. Vom arată unde s-au dus acești bani din taxe suplimentare și cum a fost deturnată destinația lor. (cam cum s-a întâmplat la Primăria Municipiului București dar la o scară mai mare).”, scrie Citu pe Facebook.





Ministrul de Finanțe reamintește că reprezentanții Comisiei Europene au avertivat în fiecare an România pentru devierea semnificativă de la țină de deficit structural asumată prin pactul fiscal.



“Romania fost avertizată de CE în fiecare an pentru deviere SEMNIFICATIVĂ de la țintă de deficit structural asumată prin pactul fiscal.

În perioadă 2017-2019 România nu a mai îndeplinit NICIUN criteriu necesar pentru aderarea la zonă euro.

17 tări din UE au terminat anul 2019 cu surplus bugetar.

Grecia a avut surplus bugetar în toată perioadă 2017-2019 ( surplusul a crescut de la un an la altul).



România a pornit cu un handicap major în această criză. Ciolacu și gașcă lui de infractori au lăsat România cu cel mai mare deficit din UE, cu facturi neplătite de 30 de miliarde lei și împrumuturi scadențe în 2020 de aproximativ 50 miliarde lei.



În aceste condiții am reușit imposibilul:

-o performantă economică mai bună decât multe alte țări din UE

-cea mai mică creștere a deficitului bugetar

-cea mai mică creștere a datoriei pubilce

Vă garantez că vor plăti toți- Ciolacu, Grindeanu, Tudose etc. “, conchide Florin Citu.