Ministrul de Finanțe, Florin Cîţu: 'Ceea ce propune PSD în Programul de guvernare este crimă cu premeditare' / Marcel Ciolacu, invitat la discuţiile cu Comisia Europeană și agențiile de rating

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat, luni, că PSD este se face, în mare parte, vinovat de nivelul la care este România în acest moment. Mai mult, ministrul liberal spune, într-o conferință, că propunerea social-democraților în Programul de guvernare “este crimă cu premeditare, pentru că ştie ce va duce la scăderea ratingului de ţară”.

Florin Cîțu: Propunerile PSD, crimă cu premeditare

Ministrul de Finanțe acuză PSD de populism, afirmând că social-democrații cunosc riscurile la care supun țara prin propunerile lor din Programul de guvernare. Este vorba despre promisiuni adresate românilor de creștere a salariilor, pensiilor și alocațiilor, înj condițiile în care întreaga lume se confruntă cu o criză financiară provocată de pandemia de coronavirus.

”Azi sunt aici pentru a trage un semnal de alarmă, pentru că urmează evaluări ale ratingului de ţară de la cele trei companii. (...) Până acum PSD a venit cu declaraţii publice în special, dar de ceva vreme, cred că de două săptămâni, există un document scris care se va transforma în lege, are foarte multe promisiuni, aşa numitul program de guvernare al PSD. Este un program toxic de distrugere a economiei României. Acesta e numele sub care ar trebui să fie cunoscut. (...) Ceea ce propune PSD prin acest program de guvernare reprezintă o crimă cu premeditare asupra stabilităţii economice. Spun cu premeditare pentru că PSD ştie foarte bine care sunt elementele care vor duce imediat la reducere ratingului de ţară, ştie foarte bine pentru că anul trecut - am aici corespondenţa între PSD şi agenţiile de rating – PSD le promitea agenţiilor de rating că există în proiectele de legi care creşteau cheltuielile neproductive, există elemente care ar fi permis să schimbe evoluţia acestor cheltuieli, promiteau reducerea acestor cheltuiel”, a declarat Florin Cîţu.

Ministrul de Finanțe, Florin Cîţu: Ceea ce propune PSD în Programul de guvernare este crimă cu premeditare

ULTIMA ORĂ! Se REIAU ALEGERILE pentru funcţia de PRIMAR!









Florin Cîțu: Îl invit pe Marcel Ciolacu la discuțiile cu agenţiile de rating







Ministrul de Finanțe l-a invitat totodată pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, la discuțiile pe care le va purta cu reprezentanții agențiilor de rating și cei ai Comsiei Europene, pentru a-și face o imagine de ansamblu asupra situației naționale și internaționale.

”Urmează discuţii foarte dure cu agenţiile de rating şi cu Comisia Europeană. Vă invit să participaţi alături de mine la aceste discuţii cu Comisia Europeană, cu comisarul pentru buget, cu comisarul pentru economie şi cu agenţiile de rating. Acolo veţi vedea la prima mână că ceea ce propuneţi dvs duce la reducerea ratingului de ţară şi la pierderea de fonduri europene. Vom înregistra aceste discuţii, iar românii vor alege în consecinţă. Dacă nu veţi da curs acestei invitaţii vin cu altă propunere: vă solicit imperios un exerciţiu democratic: eu, senatorul Florin Cîţu şi dvs., deputatul Marcel Ciolacu renunţăm fiecare la imunitatea pentru declaraţiile politice publice referitoare la stabilitatea economică. Astfel, va răspunde penal cine mine”, a mai afirmat Cîţu.