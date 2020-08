Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu: Comisia Europeană a aprobat creșterea plafonului pentru IMM Invest de la 15 la 20 de miliarde (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, vineri, în debutul ședințeid e Guvern că reprezentanții Comsiei Europene au aprobat creșterea plafonului pentru IMM Invest de la 15 la 20 de miliarde. IMM Invest este unul dintre cele mai importante instrumente implementate de Guvernul Orban în combaterea crizei COVID-19. Platforma prevede credite pentru capital de lucru și credite pentru investiții, care le permite practic întreprinderilor mici și mijlocii din țară – care resimt efectele impasului generat de pandemie – să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului roman, prin Ministerul Finanțelor Publice.

„Comisia Europeană a aprobat creșterea plafonului pentru IMM Invest de la 15 la 20 de miliarde. În continuare cerererile la bănci sunt mari”, a spus ministrul Cîțu.

Jumătate dintre bănci au cerut creșterea plafonului, a completat premierul Ludovic Orban.

„Aici, eventual puteți susține Fondul de Garantare și puteți detașa de la Fondul de Contragarantare sau din ANAF oameni cu expertiză, astfel încât să grăbim procedurile”, a completat Orban.Lovitură în televiziune! Transferul lui Mircea Badea...

„Am avut o discuție cu cei de la Fondul de Garantare. Ei lucrează și la automatizarea procedurii, care cred că este mult mai simplă și este o soluție pe termen lung. Pe termen scurt vom vedere cum putem să ajutăm cu personal din alte instituții”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Trebuie tratate cu celeritate toate solicitările de credit care au fost aprobate de bănci, i-a atras atenția Orban ministrului de Finanțe.

„Suntem în discuții cu sistemul bancar, care au deja soluțiile acestea de automatizare. Poate putem să preluăm de la ei din soluții”, a răspuns Cîțu.

Ludovic Orban a mai salutat și decizia BNR care a redus dobânda.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.