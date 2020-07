Ministrul de Finanțe, Florin Cîţu: 'Peste 16 miliarde lei cheltuiţi pe investiţii în 2020, cea mai mare sumă în ultimii 10 ani'

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, afirmă că s-au făcut investiţii masive în timpul stării de urgență și stării de alertă generate de epidemia de coronaviorus. Potrivit acestuia, de la începutul anului s-au investit peste 16 miliarde de lei, fiind cea mai mare sumă alcocată investițiilor în ultimii 10 ani.

Peste 16 miliarde lei cheltuiţi pe investiţii în 2020

Ministrul Cîțu este de părere că ”investiţiile reprezintă singura soluţia pentru a genera creştere economică cu preţuri stabile pe termen lung şi locuri de muncă în sectorul privat”. De aceea, spune el, Guvernul PNL a ales să investească masiv chiar și în timpul restricțiilor generate de epidemia de coronavirus.

”Am continuat să investim MASIV şi în luna iunie şi se vede. 16.1 miliarde lei cheltuiţi pe investiţii în primele 6 luni din 2020! Cea mai mare sumă cheltuită pe investiţii în ultimii 10 ani”, a anunţat, vineri, într-o postare pe Facebok, Flrin Cîţu.

Potrivit ministrului de Finanțe investițiile în economia privată sunt foarte avantajoase.

„Am spus din primul moment. Investim iar economia privata o să răspundă pozitiv. Așa a fost”, afirmă Florin Cîțu.

Liberalul face, totodată, o paralelă cu cheltuielile PSD. Potrivit acestuia, ”socialistii lui Dragnea au cheltuit în aceeasi perioada DOAR 6 miliarde în 2017 şi 9 miliarde în 2018”.

„Am schimbat paradigma din prima zi de guvernare. Ne-am concentrat pe investiții și doar așa am reușit să eliminăm TOATE scenariile apocaliptice promovate de socialiști pentru a induce panica în rândul populației. Toate aceste trompete TREBUIE să iasă public și să le ceara scuze romanilor”, arată Florin Cîțu.

Programul național de investiții și relansare economică „Reclădim România”

Amintim că Florin Cîțu a prezentat, miercuri, programul național de investiții și relansare economică „Reclădim România”, în prezența președintelui Klaus Iohannis. Demnitarul este de părere că Guvernul s-a descurcat cu succes în fața unei crize „fără precedent” și susține că „încredere este cel mai important lucru pe care l-a câștigat” cabinetul PNL în primele șase luni de guvernare.

„Înainte să vorbesc despre planul de relansare, aș vrea să fac un bilanț. Așa se face, trecem astăzi într-o nouă etapă și aș vrea să vorbesc puțin despre ce am făcut noi până astăzi. Pe scurt, în primul rând, cel mai important în domeniul sănătății: am reușit să evităm cele mai negre scenarii. Au fost aruncate pe piață tot felul de scenarii îngrozitoare și am reușit să le evităm pe toate. Tot felul de specialiști ne spuneau cum România se îndreaptă spre scenariile Italia sau alte țări. Cu decență și cu respect față de cetățenii României, eu zic că acest guvern a administrat foarte bine această criză de sănătate și, de aceea, îi mulțumesc foarte mult domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, pentru ceea ce a făcut în această perioadă”, a spus Cîțu.

La rândul său, Klaus Iohannis a spus că românii au arătat clar că își doresc o dezvoltare sănătoasă și durabilă.

„În toamna anului trecut, am propus o nouă viziune economică, România prosperității și a competitivității, România creșterii sustenabile prin investiții, exporturi, inovare și spirit antreprenorial. Românii au arătat clar că își doresc o dezvoltare sănătoasă și durabilă, care să ofere speranță și predictibilitate pentru mediul antreprenorial și să ducă la creșterea reală a nivelului de trai. Doamnelor și domnilor, modelul economic al guvernării sau guvernărilor PSD din ultimii ani, bazat exclusiv pe consum și fără nicio viziune pe termen lung, a neglijat total așteptările românilor, care au sperat că viața lor se va îmbunătăți semnificativ”, a declarat președintele Klaus Iohannis.